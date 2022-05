Denis Shapovalov a eu de la difficulté à battre l’Italien Lorenzo Sonego en trois manches de 7-6 (5), 3-6 et 6-3.

PHOTO ANDREW MEDICHINI, ASSOCIATED PRESS

(Rome) Le Canadien Denis Shapovalov a trimé dur sur la terre battue romaine avant de venir à bout du favori local, Lorenzo Sonego, en trois manches de 7-6 (5), 3-6 et 6-3 au premier tour de l’Omnium de tennis d’Italie, lundi matin.

La Presse Canadienne

Shapovalov, la 13e tête de série du tournoi, a mis trois heures et 10 minutes pour évincer son adversaire au Foro Italico. Il s’agissait du premier match entre les deux tennismen en carrière sur le circuit de l’ATP.

Sonego a donné du fil à retordre à Shapovalov, particulièrement en deuxième manche. Le représentant de l’unifolié semblait lui-même un peu excédé par le manque de constance dans son jeu.

Shapovalov a notamment commis sept doubles fautes en cours de route, et il n’a converti que trois de ses 13 balles de bris contre Sonego, 28e raquette mondiale. De plus, il n’a mis que 50 % de ses premières balles de service en jeu, contre 67 % pour l’Italien, et a concédé le bris trois fois en sept occasions.

L’Ontarien affrontera au deuxième tour le Géorgien Nikoloz Basilashvili, tombeur du Britannique Daniel Evans 7-6 (2), 6-2.

Pour sa part, Félix Auger-Aliassime a rendez-vous au deuxième tour mardi avec l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina. Le Québécois, huitième tête de série du tournoi, a bénéficié d’un laissez-passer au premier tour.

Chez les dames, la Québécoise Leylah Annie Fernandez entamera son parcours à Rome un peu plus tard aujourd’hui en croisant le fer avec la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 14e tête de série du tournoi.

De son côté, l’Ontarienne Bianca Andreescu affrontera la championne en titre des Internationaux des États-Unis, la Britannique Emma Raducanu, mardi.