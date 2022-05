(Madrid) Le jeune phénomène espagnol Carlos Alcaraz, titré coup sur coup à Barcelone et à Madrid, préfère renoncer au Masters 1000 de Rome cette semaine pour « être à Paris à 100 % » pour Roland-Garros (22 mai-5 juin), a-t-il annoncé dimanche soir.

Agence France-Presse

« Avec ma cheville, et comme j’ai envie de pouvoir me battre pour gagner un Grand Chelem, c’est mieux de me reposer, de soigner ma cheville, mon pied, pour être à Paris à 100 % », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Alcaraz s’est méchamment tordu la cheville droite vendredi au cours de son quart de finale remporté face à Rafael Nadal. Il n’a pas semblé en souffrir lors de ses deux matchs suivants qui l’ont mené jusqu’au titre dans la capitale espagnole, contre le N.1 mondial Novak Djokovic en demi-finales samedi, puis le N.3 et tenant du trophée Alexander Zverev en finale dimanche.

Mais dans la matinée, a-t-il révélé, « j’avais la cheville un peu plus enflée, j’avais aussi une ampoule qui s’était infectée, j’avais un petit peu de mal à marcher, ça a été un début de journée un peu compliqué ».