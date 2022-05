(Madrid) La Canadienne Gabriela Dabrowski a remporté son premier titre en double cette saison : elle et la Mexicaine Giuliana Olmos ont battu Demi Schuurs et Desirae Krawcyk 7-6 (1), 5-7 et 10-7 en finale, à Madrid.

La Presse Canadienne

Pour Dabrowski, il s’agit d’un premier triomphe en trois finales au tournoi madrilène, après avoir atteint le match ultime en 2021 (avec Schuurs) et en 2019 (avec Yifan Xu). « Giuliana et moi avons eu un début de saison un peu lent, mais nous avons tenu bon, a mentionné Dabrowski, originaire d’Ottawa. Nous avons travaillé fort et là, nous avons disputé un excellent tournoi. »

Dabrowski et Olmos étaient les deuxièmes têtes d’affiche. Leurs rivales en finale étaient les troisièmes têtes de série. Même si elles participaient à un neuvième tournoi ensemble, c’était la première fois que Dabrowski et Olmos atteignaient une finale.

Leur meilleur résultat était survenu en 2021 à Miami, où elles s’étaient inclinées en demi-finale.

Dabrowski compte trois titres de double en catégorie 1000 de la WTA, en incluant Montréal l’an dernier et Miami en 2017.

Elle détient au total 11 titres de double féminin et deux de double mixte.

La finale du simple des dames opposera Jessica Pegula à Ons Jabeur, plus tard samedi.

Le programme inclut aussi les demi-finales du tableau masculin : Novak Jokovic contre Carlos Alcaraz, puis Alexander Zverev contre Stefanos Tsitsipas.