Tournoi de Madrid

La Canadienne Gabriela Dabrowski championne en double

(Madrid) La Canadienne Gabriela Dabrowski a remporté son premier titre en double cette saison : elle et la Mexicaine Giuliana Olmos ont battu Demi Schuurs et Desirae Krawcyk 7-6 (1), 5-7 et 10-7 en finale, à Madrid.