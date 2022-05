(Madrid) Le N.3 mondial et tenant du trophée Alexander Zverev a entamé l’édition 2022 du Masters 1000 de Madrid par un succès en trois manches 4-6, 6-4, 6-4 face à Marin Cilic, ex-N. 3 mondial aujourd’hui 24e, au deuxième tour mercredi.

Agence France-Presse

Zverev a d’abord mené 4 jeux à 2 dans la première manche, avant de laisser filer quatre jeux consécutifs et de la perdre sur une double faute. Deux manches plus tard, et après 2 h 17 min de jeu, l’Allemand de 25 ans a conclu sur un as.

En huitièmes de finale, il affrontera soit l’Américain Sebastian Korda (30e), soit l’Italien Lorenzo Musetti (63e).

Le tournoi madrilène, où Zverev a été titré deux fois (2018 et 2021), est le Masters 1000 qui lui réussit le mieux.

En s’inclinant, Cilic a lui perdu son 15e match consécutif face à un joueur du top 5. Il n’en a plus battu un depuis plus de quatre ans (Internationaux d’Australie 2018).