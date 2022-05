La Fédération française de tennis a annoncé mercredi une augmentation significative des primes versées aux joueurs et joueuses éliminés en qualifications et dès le 1 er tour à Roland-Garros.

(Paris) La dotation globale pour l’édition 2022 du tournoi de Roland-Garros (22 mai-5 juin) s’élèvera à 43,6 millions d’euros (59 millions $), avec une augmentation significative des primes versées aux joueurs et joueuses éliminés en qualifications et dès le 1er tour, a annoncé mercredi la Fédération française de tennis (FFT).

Agence France-Presse

Selon la FFT, organisatrice du tournoi, ce montant de 43,6 millions d’euros marque une progression de 6,8 % par rapport à 2019, « dernière édition du tournoi s’étant déroulée dans des conditions normales », sans restrictions sanitaires liées à la COVID-19. En 2021, la dotation globale était de 34,4 millions d’euros.

La dotation pour les tableaux de simple enregistre une augmentation de 1,43 % par rapport à 2019, avec une progression significative du montant pour les joueurs éliminés au 1er tour (+35 % par rapport à 2019 et 3 % par rapport à 2021) avec une prime de 62 000 euros, tandis que le lauréat et la lauréate du tournoi parisien toucheront chacun 2,2 millions d’euros (contre 1,4 million d’euros en 2021).

Les organisateurs de Roland-Garros ont également fait un effort pour les joueurs et joueuses qui ne passeront pas les qualifications, avec une augmentation de 66 % de la dotation attribuée aux qualifications par rapport à 2019 et de 30 % par rapport à 2021.

Un joueur éliminé dès le 1er tour des qualifications recevra 14 000 euros, au 2e tour 20 000 euros et au 3e tour 31 000 euros.

« L’augmentation de la dotation du 1er tour du tableau de simple et des qualifications permet de soutenir les populations de joueuses et de joueurs qui ont le plus souffert de la crise sanitaire ces dernières années », explique la FFT.