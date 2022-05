PHOTO BERNAT ARMANGUE, ASSOCIATED PRESS

Bianca Andreescu et Denis Shapovalov s’inclinent en simple

(Madrid) L’Ontarienne Bianca Andreescu s’est inclinée 7-5, 6-1 devant l’Américaine Jessica Pegula en huitièmes de finale à l’Omnium de Madrid, mardi.

La Presse Canadienne

Andreescu, 111e au monde, a plié l’échine devant la 12e tête de série au bout d’une heure et 50 minutes, sur la terre battue.

Le match a brièvement été interrompu par la pluie.

Il s’agissait du deuxième match entre les deux joueuses, après la victoire de la Canadienne de 21 ans en finale à Newport Beach, en 2019.

La championne des Internationaux des États-Unis en 2019 a converti seulement 51,1 % de ses points avec sa première balle au service, contre 75 % pour l’Américaine.

Andreescu a réussi un as, commis trois doubles fautes et n’a converti que trois de ses 15 balles de bris contre Pegula. En comparaison, la 14e raquette mondiale a réussi six bris en 21 opportunités.

Pegula affrontera en quarts de finale l’Espagnole Sara Sorribes Tormo, qui a vaincu la Kazakhe Daria Kasatkina 6-4, 1-6 et 6-3.

Le Canadien Denis Shapovalov, 14e tête de série, a été battu 6-1, 3-6, 6-2 par l’ancien numéro 1 Andy Murray, qui a dominé 4-1 au niveau des bris.

Photo Manu Fernandez, Associated Press Denis Shapovalov

Lundi, le Britannique a signé un premier gain sur terre battue en près de deux ans, à la suite d’opérations à la hanche.

L’Écossais a remporté le tournoi de Madrid deux fois.

En double, le Québécois Félix Auger-Aliassime et Grigor Dimitrov ont accédé aux huitièmes de finale, battant les Argentins Maximo Gonzalez et Diego Schwartzman 6-3, 7-6 (8).

En simple, le match qui opposera un qualifié à Auger-Aliassime, huitième tête de série, a par ailleurs été déplacé à mercredi.

L’Ontarienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos ont obtenu leur laissez-passer pour le carré d’as en l’emportant contre la Slovaque Tereza Mihalikova et la Norvégienne Ulrikke Eikeri, 6-3, 6-2.

Mihalikova et Eikeri ont défait la Québécoise Leylah Annie Fernandez et la Tchèque Katerina Siniakova au tour précédent.

Djokovic démarre en force

Novak Djokovic a entamé son parcours à Madrid sur les chapeaux de roue, après avoir sèchement vaincu Gaël Monfils 6-3, 6-2 au deuxième tour.

Djokovic, le favori, tente de retrouver sa forme à l’approche des Internationaux de France. Il a préservé les cinq balles de bris offertes à son adversaire, et en a converti trois contre le Français, 21e joueur mondial.

Le Serbe va être confronté à Murray au prochain tour.

Le Russe Andrey Rublev a accédé au troisième tour en venant de l’arrière pour éliminer le Britannique de 20 ans Jack Draper 2-6, 6-4, 7-5.

Marin Cilic est venu à bout d’Albert Ramos-Vinolas 6-3, 3-6, 6-4, tandis que les Américains Frances Tiafoe et Jenson Brooksby ont baissé pavillon en manches consécutives au premier tour. Tiafoe a perdu contre Cristian Garin 6-1, 6-3, tandis que Brooksby s’est incliné 6-0, 6-2 devant Roberto Bautista Agut.

Étoile montante du tennis espagnol, Carlos Alcaraz a prévalu 6-3 et 7-5 devant Nikoloz Basilashvili.

Rafael Nadal, qui est de retour d’une blessure, sera en vedette mercredi.