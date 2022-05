(Madrid) L’Ontarienne Bianca Andreescu s’est inclinée 7-5, 6-1 devant l’Américaine Jessica Pegula en huitièmes de finale de l’Omnium de tennis de Madrid, mardi.

La Presse Canadienne

Andreescu, qui pointe au 111e échelon mondial, a plié l’échine devant la 12e tête de série au bout d’une heure et 50 minutes de jeu sur la terre battue du stade Arantxa Sanchez. Le match a brièvement été interrompu par la pluie.

Il s’agissait du deuxième match entre les deux joueuses, après la victoire de la Canadienne âgée de 21 ans en finale du tournoi de Newport Beach en 2019.

La championne des Internationaux des États-Unis en 2019 a converti seulement 51,1 % de ses points avec sa première balle au service, contre 75 % pour l’Américaine.

Andreescu a réussi un as, commis trois doubles fautes et n’a converti que trois de ses 15 balles de bris contre Pegula. En comparaison, la 14e raquette mondiale a réussi six bris en 21 opportunités.

Pegula affrontera en quarts de finale l’Espagnole Sara Sorribes Tormo, qui a vaincu la Kazakhe Daria Kasatkina 6-4, 1-6 et 6-3.

Par ailleurs, Félix Auger-Aliassime et son partenaire de jeu Grigor Dimitrov ont accédé aux huitièmes de finale du double masculin.

Auger-Aliassime et Dimitrov ont disposé des Argentins Maximo Gonzalez et Diego Schwartzman 6-3, 7-6 (8) au bout d’une heure et 51 minutes de jeu sur la terre battue espagnole.

Le Québécois et le Bulgare affronteront au prochain tour les vainqueurs du match entre les Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah et le tandem formé du Sud-Africain Raven Klaasen et du Japonais Ben McLachlan.

Par ailleurs, le match de simple d’Auger-Aliassime, la huitième tête de série du tournoi, contre un joueur issu des qualifications a été déplacé à mercredi.

Chez les dames, l’Ontarienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire de jeu mexicaine Giuliana Olmos ont obtenu leur laissez-passer pour le carré d’as du double féminin, après avoir évincé la Slovaque Tereza Mihalikova et la Norvégienne Ulrikke Eikeri 6-3, 6-2.

Mihalikova et Eikeri avaient évincé la Québécoise Leylah Annie Fernandez et sa coéquipière tchèque Katerina Siniakova au tour précédent.

Un peu plus tard aujourd’hui, Denis Shapovalov, 14e tête de série, a rendez-vous avec le Britannique Andy Murray au deuxième tour. Hier, l’Ontarien avait défait le Français Ugo Humbert 7-6 (1), 6-3.

Djokovic démarre en force

Novak Djokovic a entamé son parcours à Madrid sur les chapeaux de roue, après avoir sèchement vaincu Gaël Monfils 6-3, 6-2 au deuxième tour.

Djokovic, le favori, tente de retrouver sa forme à l’approche des Internationaux de France. Il a préservé les cinq balles de bris offertes à son adversaire, et en a converti trois contre le Français, 21e joueur mondial.

Le Serbe affrontera au prochain tour le vainqueur du duel entre Murray et Shapovalov.

Plus tôt mardi, le Russe Andrey Rublev a accédé au troisième tour en venant de l’arrière pour éliminer le Britannique âgé de 20 ans Jack Draper 2-6, 6-4, 7-5.

Marin Cilic est venu à bout d’Albert Ramos-Vinolas 6-3, 3-6, 6-4, tandis que les Américains Frances Tiafoe et Jenson Brooksby ont baissé pavillon en sets consécutifs au premier tour. Tiafoe a perdu contre Cristian Garin 6-1, 6-3, tandis que Brooksby s’est incliné 6-0, 6-2 devant Roberto Bautista Agut.

L’étoile montante du tennis espagnol, Carlos Alcaraz, entamera son parcours madrilène un peu plus tard contre Nikoloz Basilashvili. De son côté, Rafael Nadal, de retour après avoir soigné sa blessure, sera la tête d’affiche du tableau principal mercredi.