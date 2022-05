(Madrid) Félix Auger-Aliassime et son partenaire de jeu Grigor Dimitrov ont accédé aux huitièmes de finale du double masculin à l’Omnium de tennis de Madrid, mardi matin.

La Presse Canadienne

Auger-Aliassime et Dimitrov ont disposé des Argentins Maximo Gonzalez et Diego Schwartzman 6-3, 7-6 (8) au bout d’une heure et 51 minutes de jeu sur la terre battue espagnole.

Le Québécois et le Bulgare affronteront au prochain tour les vainqueurs du match entre les Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah et le tandem formé du Sud-Africain Raven Klaasen et du Japonais Ben McLachlan.

Par ailleurs, le match de simple d’Auger-Aliassime, la huitième tête de série, contre un joueur issu des qualifications a été déplacé à mercredi.

PHOTO DENIS BALIBOUSE, ARCHIVES REUTERS Grigor Dimitrov

D’autre part, l’Ontarien Denis Shapovalov, 14e tête de série, a rendez-vous avec le Britannique Andy Murray au deuxième tour un peu plus tard aujourd’hui. Hier, il avait défait le Français Ugo Humbert 7-6 (1), 6-3.

Chez les dames, l’Ontarienne Bianca Andreescu croisera le fer un peu plus tard aujourd’hui avec l’Américaine Jessica Pegula en huitièmes de finale du tournoi madrilène.

Sa compatriote Gabriela Dabrowski sera également en action en double avec sa partenaire de jeu mexicaine Giuliana Olmos.

Elles affronteront la Slovaque Tereza Mihalikova et la Norvégienne Ulrikke Eikeri, qui avaient évincé la Québécoise Leylah Annie Fernandez et sa coéquipière tchèque Katerina Siniakova au tour précédent.