Denis Shapovalov est peut-être 15e au monde au tennis, mais il a des passions bien au-delà du court.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

En ce moment, il veut aider à sauver des animaux.

L’Ontarien de 23 ans a lancé ShapoShelter la semaine dernière, une initiative pour aider à abriter des animaux de compagnie du monde entier.

Il s’est associé à deux refuges en Floride et un au Mexique et utilise son site Web ShapoShelter, ainsi que Twitter et Instagram, pour partager les histoires d’animaux prêts à être adoptés.

« Avec la vitrine que j’ai, je trouve que c’est parfait pour redonner à la communauté et donner une chance à ces animaux, a dit Shapovalov, lundi.

« Avec les gens qui me suivent, plus nous publions sur ces animaux, plus tous ces gens et mes partisans vont voir leurs histoires. Ça va simplement leur donner une meilleure chance d’être adoptés. »

Shapovalov, qui possède deux chiens (Lucky et Nika) et deux chats (Rosa et Zeus), envisageait d’ouvrir son propre refuge. Il a toutefois trouvé trop difficile de balancer cela avec les rigueurs de parcourir le globe pour jouer au tennis.

Shapovalov s’est donc associé à la Humane Society of Manatee County, à la Humane Society of Greater Miami et à Adopta Un Amigo Para Siempre à Mexico. ShapoShelter publie en ligne des photos, des vidéos et des détails biographiques des animaux, afin que les propriétaires potentiels puissent apprendre à les connaître.

« J’ai toujours voulu aider, a déclaré Shapovalov. J’ai entendu beaucoup d’histoires très dures sur la façon dont ces animaux sont maltraités et c’est vraiment déchirant. »

Les intérêts de Shapovalov hors du terrain incluent également la production de musique rap, avec deux simples disponibles sur les plateformes de diffusion en continu.

« Je suis un joueur de tennis, mais j’ai (d’autres) ambitions et objectifs, et certains d’entre eux sont des choses comme ça, a dit Shapovalov. J’ai une énorme passion pour la musique, j’ai une énorme passion pour les animaux, et je me sens vraiment chanceux d’avoir une plateforme pour aider et redonner. »

Shapovalov joue bien cette saison, ayant une fiche de 12-7. Il a d’abord aidé le Canada à remporter la Coupe ATP, en janvier. Ensuite, il a perdu face à l’éventuel champion Rafael Nadal en quarts de finale à Melbourne.

Souffrant d’une épaule endolorie, Shapovalov a délaissé l’Omnium de Barcelone cette semaine ; il reste en Floride pour guérir et s’entraîner, en vue de jouer sur terre battue en Europe. Il vise un retour au jeu au tournoi de Madrid.