Le Canada avait déjà pris les devants 2 à 0 lors de la phase qualifications de la Coupe Billie Jean King. Leylah Annie Fernandez est parvenue à envoyer le Canada en finale, samedi soir, grâce à une victoire sans équivoque contre Daniela Vismane.

Nicholas Richard La Presse

La Lettonne avait donné du fil à retordre vendredi soir à Rebecca Marino. La Canadienne l’avait finalement emporté en trois manches.

Quant à elle, Fernandez avait pu s’économiser dans son duel contre Darja Semenistaja, qui avait duré seulement 53 minutes.

La fatigue de la 267e joueuse au classement mondial s’est fait ressentir en début de match. Visiblement moins en jambes que son adversaire, Vismane a eu de la difficulté à trouver son rythme dans le premier engagement.

Fernandez en a profité et l’a fait bouger comme des essuie-glaces en fond de terrain. La 21e joueuse au monde n’a laissé aucune marge de manœuvre à son adversaire. Comme dans son match de la veille, la Québécoise a connu un fort début de match en brisant son adversaire dès le premier jeu.

« Je voulais limiter le temps et l’espace [de Vismane]. Je voulais suivre mon plan de match, être offensive, frapper la balle rapidement et avoir du plaisir sur le terrain », a expliqué Fernandez après la rencontre.

Vismane s’est ressaisie quelque peu alors du troisième jeu en gagnant son service pour la première fois de la rencontre. La Lettonne, moins puissante que son adversaire, s’est nourrie de la puissance de Fernandez pour renvoyer plusieurs coups fumants.

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Daniela Vismane

Néanmoins, Fernandez en a vu d’autres et a été efficace au service, notamment avec des premières balles sortantes qui n’ont laissé aucune chance à Vismane.

La Québécoise de 19 ans n’a perdu qu’un seul autre jeu au cours de la première manche et elle l’a conclue grâce à une superbe touche.

La foule a bondi et Fernandez améliorait les chances de propulser le Canada en finale.

Fernandez, sans pitié

Le début de la deuxième manche a été presque identique à la première. Fernandez a brisé son adversaire d’entrée de jeu, elle a gagné son service au jeu suivant et Vismane a remporté le troisième jeu.

La foule bruyante réunie au Pacific Coliseum s’est mise de la partie et Fernandez n’a plus jamais regardé derrière.

Toutefois, la Lettonne de 21 ans a eu un regain d’énergie à la mi-manche en remportant de longs échanges, en décochant des coups gagnants foudroyants et en ajoutant de la puissance à ses frappes.

En revanche, Fernandez n’a jamais été intimidé et a immédiatement mis frein à l’élan de Vismane. Elle a continué d’être efficace au service en plus de bien varier son jeu, tout en conservant la même stratégie de faire bouger son opposante le plus possible.

PHOTO DARRYL DYCK, LA PRESSE CANADIENNE Leylah Annie Fernandez

La Québécoise a conclu le match avec panache et a permis au Canada de se qualifier pour la finale de la Coupe Billie Jean King en remportant la manche ultime 6 à 1.

Fernandez, le poing en l’air, a crié de soulagement et de fierté. La capitaine Heidi El Tabakh et ses coéquipières Rebecca Marino, Gabriela Dabrowski, Carol Zhao et Françoise Abanda ont bondi de joie lorsque la partie a été scellée. « C’est l’un des éléments les plus positifs. Tout le monde au sein de cette équipe est génial à côtoyer. Tout le monde est heureux pour tout le monde, il n’y a jamais de négatif. »

Le drapeau canadien s’est aussi agité dans les gradins. Après la rencontre, Fernandez s’est adressée aux partisans : « Mon moment préféré de la journée a été d’entendre chacun d’entre vous m’encourager ! Merci beaucoup pour toute l’énergie que vous nous avez donnée au cours du week-end ! »

Le Canada participera aux finales au mois de novembre. Il rejoint l’Australie, la Belgique, la Slovaquie, la Suisse, la Pologne, le Kazakhstan, l’Italie, l’Espagne et la République tchèque.

« On peut gagner ! On peut gagner, non ? ! », a lancé Fernandez à foule. Chose certaine, si Bianca Andreescu est en santé, la formation canadienne sera assurément une équipe à surveiller.