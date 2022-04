La Québécoise Leylah Fernandez a rapidement défait la Lettone Darja Semenistaja en deux manches, vendredi, lors des qualifications de la Coupe Billie Jean King.

La Presse Canadienne

Âgée de 19 ans, Fernandez a effectué de belles transitions entre son puissant coup droit et son revers trompeur pour l’emporter 6-1, 6-2 en seulement 53 minutes.

Fernandez a réussi un as et elle a converti sept de ses neuf balles de bris pendant la rencontre. Elle a toutefois éprouvé quelques difficultés en commettant quatre doubles fautes.

Classée au 21e rang mondial, Fernandez a amorcé le match en tant que meilleure joueuse du Canada. Semenistaja, 389e joueuse au monde, est la deuxième joueuse la mieux classée de l’équipe lettone.

Plus tard vendredi, Rebecca Marino se mesurera à la meilleure joueuse de la Lettonie à ce tournoi, Daniela Vismane.

La série se poursuivra samedi, alors que se tiendront deux autres matchs en simple et un duel en double. Les gagnantes de cette qualification passeront aux finales du tournoi, qui auront lieu en novembre.

Fernandez a rapidement pris les devants, vendredi, n’allouant aucun point à Semenistaja lors du premier jeu.

La Lettone a brisé son adversaire lors de la troisième partie, mais Fernandez s’est ressaisie pour gagner tous les jeux suivants.

Fernandez a commencé à faiblir à mi-chemin de la deuxième manche.

En avance 4-1, la représentante du Canada a commis une double faute et elle a ensuite peiné avec ses retours. Semenistaja l’a brisée à zéro pour réduire l’écart.

Fernandez a regagné son bris dès le jeu suivant quand Semenistaja a envoyé une balle dans le filet et une autre hors des limites du terrain.

Finaliste aux derniers Internationaux de tennis des États-Unis, Fernandez a fermé les livres sans accorder un point à la Lettone lors de la dernière partie.

Fernandez doit affronter Vismane, samedi. Semenistaja et Marino en découdront par la suite, avant que les Canadiennes Gabriela Dabrowski et Carol Zhao se mesurent à Liga Dekmeijere et Diana Marcinkevica.

Les États-Unis mènent face à l’Ukraine après un long bris d’égalité

Alison Riske a apporté le premier point aux États-Unis face à l’Ukraine, vendredi, en match qualificatif pour la phase finale de la Coupe Billie Jean King, en battant Dayana Yastremska 7-6, 7-5, s’adjugeant au passage le plus long bris d’égalité de l’histoire de l’épreuve en simple.

C’est au 34e point, au bout de trente minutes d’un bras de fer étouffant, que Riske (43e mondiale) a remporté le jeu décisif 18-16 et avec lui la première manche, en ayant au passage sauvé quatre balles de manche contre elle.

PHOTO WILFREDO LEE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Alison Riske

La suite semblait être bien plus rapide, car l’Américaine s’est détachée 5-1. Mais Yastremska (93e) n’a rien lâché sinon ses coups, parvenant à débreaker à deux reprises pour revenir à 5-5. À 6-5 contre elle, elle a néanmoins cédé une fois de trop sur son jeu de service pour s’incliner en 2 h 21.

Si leur jeu décisif est le plus long jamais joué par deux joueuses dans la Coupe Billie Jean King, celui d’un match de double a duré encore plus longtemps encore, selon la Fédération internationale de tennis.

C’était en 2004, quand la compétition s’appelait encore la Fed Cup, et les Indiennes Manisha Malhotra/Sania Mirza avaient remporté un bris d’égalité 21/19 aux dépens des Ouzbeks Vlada Ekshibarova/Ivanna Israilova, lors d’un match de qualification pour la zone asiatique à Tachkent.

PHOTO JAYNE KAMIN-ONCEA, USA TODAY SPORTS Dayana Yastremska

Dans la seconde confrontation du jour, l’Américaine Jessica Pegula (14e) doit se mesurer à l’Ukrainienne Katarina Zvatska (201e).

Le pays vainqueur rejoindra 11 autres équipes en phase finale de la Coupe Billie Jean King, dont la Suisse, finaliste l’an passé, et l’Australie qui a bénéficié de l’exclusion de la Russie tenante du titre.

La Fédération américaine de tennis a annoncé qu’une partie de la recette de billetterie serait reversée à une association venant en aide à l’Ukraine, cible depuis le 24 février d’une invasion militaire russe.

Avec l’Agence France-Presse