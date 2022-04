(Charleston) La Québécoise Leylah Annie Fernandez devait faire son entrée en scène mercredi soir au tournoi de tennis de Charleston, mais le mauvais temps a forcé le report du match à jeudi.

Associated Press

En plein milieu du programme de soirée, mercredi, les organisateurs ont été forcé de suspendre les activités en raison de la pluie et de la foudre. Le match entre la Tunisienne Ons Jabeur et l’Américaine Emma Navarro a été stoppé en deuxième manche alors que Jabeur menait 6-3 et 5-2.

Fernandez, 7e tête de série, doit affronter la Polonaise Magda Linette au deuxième tour du tournoi sur terre battue. Linette a éliminé au premier tour l’Américaine Katie Volynets en trois manches de 4-6, 6-3 et 7-6 (4) alors que Fernandez bénéficiait d’un laissez-passer en vertu de son classement mondial.

Fernandez, 19 ans, occupe le 19e rang mondial alors que son adversaire de 34 ans est actuellement au 64e échelon de la WTA. Les deux joueuses se sont affrontées une seule fois, en 2020, sur la terre battue à Roland-Garros et Fernandez l’avait emporté en trois manches.

Plus tôt mercredi, la favorite Aryna Sabalenka a remporté une première victoire depuis la fin du mois de février, venant à bout de l’Américaine Alison Riske 7-6 (3) et 6-4 pour passer en ronde des 16. Elle a eu besoin de près de deux heures pour arracher ces deux manches à Riske. La Bélarusse trouvera une autre Américaine sur son chemin, Amanda Anisimova.

Sabalenka avait perdu son premier match à Indian Wells et à Miami après s’être inclinée contre la nouvelle numéro un mondiale Iga Swiatek en quart de finale au Qatar, il y a six semaines.

Parmi les autres favorites en action, la Tchèque Karolina Pliskova (3e), les Américaines Jessica Pegula (6e) et Madison Keys (9e), la Suissesse Belinda Bencic (10e) ainsi que la Française Alize Cornet (12e) ont toutes été victorieuses.

Pliskova a battu l’Ukrainienne Katarina Zavatska en trois manches de 5-7, 7-5 et 6-4. Pegula a éliminé l’Italienne Jasmine Paolini 6-2 et 6-1, puis Keys a vaincu la Norvégienne Ulrikke Eikeri 6-3 et 6-1.

Bencic, médaillée d’or aux Jeux de Tokyo, a défait la Tchèque Linda Fruhvirtova 6-1 et 7-6 (6), alors que Cornet a facilement écarté l’Américaine Hailey Baptiste 6-3 et 6-2.