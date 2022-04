Tournoi de Miami

Swiatek ne lâche rien, Badosa et Sinner abandonnent

(Miami) La future N.1 mondiale Iga Swiatek, intraitable face à Petra Kvitova, et Casper Ruud impressionnant contre Alexander Zverev se sont qualifiés pour les demi-finales à Miami, tout comme Jessica Pegula et Francisco Cerundolo, après les abandons de Paula Badosa et Jannik Sinner.