(Miami) Daniil Medvedev, 2e mondial et favori de l’épreuve, s’est qualifié samedi pour le 3e tour du Masters 1000 de Miami, en battant l’Ecossais Andy Murray (85e) 6-4, 6-2.

Agence France-Presse

Le Russe, qui doit accéder aux demi-finales pour redevenir N.1 mondial, stade qu’il n’a jamais encore atteint en Floride (quart de finaliste l’an passé), sera opposé au Chilien Christian Garin (30e) ou à l’Espagnol Pedro Martinez (47e).

Une semaine après son échec surprise face au Français Gaël Monfils, au 3e tour du tournoi d’Indian Wells, Medvedev s’est rassuré avec cette convaincante entrée en matière.

Solide et agressif, il a brisé pour mener 2-1 dans la première manche, sans jamais donner l’occasion à son adversaire de se créer pareille opportunité.

Un peu plus mis sous pression à 5-4 sur sa mise en jeu par l’ancien double vainqueur du tournoi (2009 et 2013), le Russe a forcé la décision en montant deux fois au filet, avant de conclure sur un as et un service gagnant.

Sous les yeux de la vedette du Heat de Miami Jimmy Butler, Murray n’a pas démérité dans les échanges, lâchant quelques beaux coups. Mais il a craqué à 2-2 sur son service, son rival s’en emparant sur sa troisième chance, au filet.

Medvedev, qui avait déjà facilement remporté leur première confrontation à Brisbane en 2019, a alors un peu plus accéléré la cadence pour s’offrir un double-bris et conclure en 1 h 30.