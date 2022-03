(Miami) L’annonce de la retraite sportive de la numéro 1 mondiale, l’Australienne Ashleigh Barty, a pris de court le monde du tennis qui a multiplié les réactions mercredi, dominées par les vœux de réussite pour son avenir.

Agence France-Presse

Ancienne numéro 1 mondiale et 23 fois victorieuses en Grand Chelem, Serena Williams a ouvert le bal des regrets : « Je dois avouer que j’étais triste de lire ta décision, mais je suis aussi heureuse de savoir que tu vas écrire un nouveau chapitre de ta vie », a réagi l’Américaine.

Autre ex-N. 1 mondiale, la Japonaise Naomi Osaka, quatre fois victorieuses en Grand Chelem, a révélé qu’elle avait appris la nouvelle en début de journée, avant de se rendre sur le court pour jouer à Miami et gagner son match du premier tour contre une autre Australienne, Astra Sharma.

« Je me sens vraiment heureuse pour elle. Je sais que l’année dernière était très difficile. Elle n’est quasiment jamais rentrée chez elle », a réagi Osaka, en larmes lors des derniers Internationaux des États-Unis et victime de grosses angoisses qu’elle a révélées.

Pour Osaka, la saison dernière a « certainement affecté » Barty, mais « c’était vraiment une inspiration de voir à quel point elle était impliquée pendant toute l’année. Je pense qu’elle peut partir sans regret », a ajouté la Japonaise.

Pour la Britannique Emma Raducanu, victorieuse des derniers Internationaux des États-Unis, la retraite de Barty illustre « à quel point les objectifs et les buts des joueuses sont personnels ». Et elle ajoute que « si l’on se fixe un but en commençant à jouer au tennis, une fois que l’on est heureux, cela a du sens de terminer en beauté ».

L’Américaine Danielle Collins, 11e joueuse mondiale, a évoqué les gains financiers des joueuses et estimé que « c’est vraiment cool de pouvoir prendre sa retraite à 25 ans. Dans quelle autre profession pourrait-on le faire ? Il n’y en a pas tellement. Je pense que c’est incroyable pour notre sport. C’est unique, par rapport à d’autres sports ».

Karolina Pliskova, battue par Barty en finale de Wimbledon l’an dernier, a félicité l’Australienne pour « sa carrière incroyable », et ajouté que « c’était un privilège de partager un court de tennis avec toi. Tu nous manqueras », a tweeté l’ex-N. 1 mondiale tchèque.

Le Britannique Andy Murray s’est dit « heureux pour Barty », mais « dégoûté pour le tennis. Quelle joueuse », a-t-il écrit sur Twitter. « “Ash”, je n’ai pas de mots… », a réagi la Tchèque Petra Kvitova, deux fois victorieuse de Wimbledon.

La Roumaine Simona Halep s’est adressée directement à Barty : « “Ash”, qu’est-ce que je peux dire, tu sais que des larmes coulent sur mon visage ? Mon amie, tu me manqueras sur le circuit. Tu étais différente, et spéciale, nous avons partagé tellement de moments incroyables ».

Halep a aussi lancé une hypothèse pour la suite de la vie de Barty, si elle reste dans le sport : « Victorieuse dans un tournoi de golf du Grand Chelem ? ». Quant à l’éphémère numéro 1 mondial Andy Roddick, il a fait très court : « Wow », sur Twitter.

Enfin, l’association des joueuses et instance suprême du circuit féminin, la WTA, a remercié Barty « pour la trace incroyable que tu as laissée sur le court, en dehors du court et dans nos cœurs ».