(Indian Wells) L’Américain Taylor Fritz, 20e joueur mondial, a remporté pour la première fois de sa carrière le Masters 1000 d’Indian Wells, dimanche, en battant en finale 6-3, 7-6 (7/5) l’Espagnol Rafael Nadal pourtant grand favori.

Nicolas PRATVIEL Agence France-Presse

Âgé de 24 ans, le natif de San Diego s’adjuge son deuxième tournoi sur le circuit ATP, après celui sur gazon, bien moins prestigieux, d’Eastbourne en 2019.

Il est le premier Américain à triompher dans le désert californien depuis Andre Agassi en 2001.

Et il est surtout le premier de la saison à faire chuter l’ogre Nadal, joueur le plus titré en Grands Chelems (21) depuis son triomphe aux Internationaux d’Australie fin janvier, qui restait sur 20 victoires consécutives et visait un 4e sacre à Indian Wells (après 2007, 2009 et 2013).

L’Espagnol, qui devra attendre pour égaler le record de 37 titres en Masters 1000 détenu par Novak Djokovic, n’aura pour se consoler que l’assurance de grimper au 3e rang mondial dès lundi.

Il a fini par redevenir humain, face à un adversaire dont le bruit disait pourtant qu’il n’était pas à 100 % de ses moyens, car il avait dû écourter rapidement son entraînement matinal, la faute à une cheville récalcitrante. La veille après avoir écarté le Russe Andrey Rublev (7e), il avait confié s’être fait un peu mal en fin de match.

Mais le plus souffrant des deux n’était pas manifestement celui qu’on pensait. Nadal, qui s’était lui aussi occasionné une douleur pectorale dans le troisième de son rude combat face à son compatriote Carlos Alcaraz (19e), a de nouveau fait appel au kiné après avoir perdu la première manche. Et il est parti se faire soigner dans le vestiaire pendant cinq bonnes minutes.

Il venait de céder le premier set, face à Fritz, qui, comme la veille, pour se débarrasser du Russe Andrey Rublev (7e), lui aussi sur une série vertueuse stoppée à 14 victoires, a donné le ton dès le début du match.

L’Américain a été agressif et saisi sa chance quasiment à chaque échange, en s’appuyant sur son excellente première balle et son revers croisé, sa meilleure arme.

Nadal a résisté comme il a pu dans la seconde manche, malgré une douleur de plus en plus évidente – il s’est fait cette fois masser le dos sur le court – qui le pénalisait essentiellement en revers, avec énormément de fautes directes au bout.

Mais il a aussi remporté de sacrés points en allant au bout de lui-même, laissant croire à une énième remontée, après avoir sauvé une première balle de match à 5-4 contre lui sur son service.

Mais pour une fois, il n’a su convertir les balles de bris qui auraient peut-être tout relancé et il a fini par céder au jeu décisif, Fritz ne manquant pas sa chance.

Iga Swiatek remporte la victoire

Plus forte et très déterminée, dans le sillage d’un excellent début d’année, Iga Swiatek s’est adjugé pour la première fois de sa carrière le WTA 1000 d’Indian Wells, dimanche, aux dépens de la Grecque Maria Sakkari, trop timorée pour sa première grande finale.

PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS Iga Swiatek

La Polonaise s’est imposée avec autorité 6-4, 6-1 en 1 h 20, au terme d’une finale, qui a été loin d’atteindre les sommets, la faute à un vent tourbillonnant qui a souvent perturbé les deux joueuses.

Swiatek, qui était 4e mondiale avant ce tournoi, va se hisser à la 2e place dès lundi, en lieu et place de la Tchèque Barbora Krejcikova, qui, comme Ashleigh Barty (N.1), lauréate de l’Open d’Australie, était absente en Californie.

« Je suis vraiment bouleversée. Après avoir si bien joué lors des tournois précédents, je ne pensais pas pouvoir continuer à jouer aussi bien aussi longtemps. Je ne m’attendais pas à me retrouver dans cette position », s’est exclamée la demi-finaliste des derniers Internationaux d’Australie.

Révélée par sa victoire surprise à Roland-Garros en 2020, Swiatek s’adjuge à 20 ans son cinquième titre sur le circuit féminin, son deuxième de l’année après celui glané fin février à Doha, où elle avait au passage déjà écarté Sakkari en demi-finale. Elle est de surcroît invaincue en désormais 11 matchs.

Pour leurs retrouvailles, presque un mois après, dans un autre cadre désertique, Swiatek a confirmé l’ascendant pris sur sa rivale de 26 ans, qui avait remporté leurs trois premières confrontations, mais se retrouvait là pour la première fois sur la dernière marche d’un WTA 1000.

Comme la veille lors de la demi-finale hommes remportée par l’Espagnol Rafael Nadal contre son compatriote Carlos Alcaraz, le vent, quoique moins puissant, a terriblement gêné les joueuses au service (sept doubles fautes chacune au total).

Sakkari 3e

Après quatre bris pour commencer, Swiatek a été la première à remporter sa mise pour mener 3-2, en prenant le filet face à la Grecque, prête au combat de fond de court.

Mais Sakkari, breakée une troisième fois d’affilée, a su revenir à hauteur de son adversaire, avant d’enfin remporter sa mise (4-4).

Swiatek s’est ressaisie et a pu placer quelques attaques tranchantes, pour ravir une quatrième fois l’engagement de Sakkari et conclure 6-4 sur sa troisième opportunité.

PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS Iga Swiatek et Maria Sakkari

La Polonaise, qui succède au palmarès à l’Espagnole Paula Badosa, a encore accéléré la cadence dans la seconde manche. Bien plus solide au service – elle n’a jamais laissé la moindre balle de break à la Grecque dans ce second acte –, elle s’est définitivement échappée en ravissant deux fois encore le service de son adversaire. Contrairement à ses habitudes, cette dernière a baissé les bras un peu trop vite.

« Ce n’était pas mon jour, beaucoup d’émotions m’ont assaillie. C’est l’un des meilleurs tournois au monde, il aura une place spéciale dans mon cœur », a réagi Sakkari, qui va elle aussi, dès lundi, grimper au classement, passant de la 6e à la 3e place. Jusqu’alors, le seul représentant du tennis grec à avoir intégré le Top 3 des classements mondiaux était Stefanos Tsitsipas, l’an dernier, chez les hommes (il est aujourd’hui 5e joueur mondial à l’ATP).

L’arrivée de Sakkari sur le podium du classement WTA témoigne de sa progression, après ses demi-finales à Roland-Garros et aux Internationaux des États-Unis en 2021, mais qui ne se traduit toujours pas par une victoire dans un grand tournoi.

Son seul titre, en désormais cinq finales jouées, l’Athénienne de 26 ans l’a remporté sur la terre battue de Rabat en 2019.