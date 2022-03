PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS

(Indian Wells) La finale du volet masculin au tournoi d’Indian Wells mettra aux prises l’Espagnol Rafael Nadal et l’Américain Taylor Fritz.

Associated Press

Le vétéran Nadal a poursuivi son incroyable début de saison en demi-finale en prenant la mesure de son jeune compatriote de 18 ans Carlos Alcaraz en trois manches de 6-4, 4-6 et 6-3.

Quatrième tête de série, Nadal affrontera Fritz, 20e tête de série, dimanche.

Dans sa propre demi-finale, Fritz a mis fin à la séquence de 13 victoires d’Andrey Rublev en l’éliminant en deux manches de 7-5 et 6-4, samedi, pour passer en finale du tournoi d’Indian Wells.

Fritz est devenu le premier Américain à atteindre la finale dans le désert californien depuis John Isner en 2012. Aucun Américain n’a réussi à remporter le tournoi en plus de 20 ans. Le dernier à avoir réussi l’exploit est le grand Andre Agassi, en 2001.

Dans le cas de Rublev, septième tête de série, il a subi une première défaite depuis le 14 février. Au cours de sa séquence de 13 gains, il a remporté deux tournois consécutifs à Marseille et à Dubaï.

Soutenu par la foule, Fritz qui fréquente Indian Wells depuis sa tendre enfance, a rapidement pris l’avance 3-0 en première manche après avoir brisé le service de Rublev à la première occasion.

« Je n’étais pas le favori alors ça m’a permis d’être un peu plus libre, a commenté Fritz, tout était assez fluide pour moi. » L’Américain avait été éliminé en demi-finale lors de la précédente édition du tournoi présentée exceptionnellement en octobre 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.

Rublev est toutefois revenu de l’arrière pour faire 5-5 avant de s’incliner quand Fritz a obtenu un autre bris à 6-5, après sept égalités, pour ravir le set.

« Il a un énorme service, ce qui lui donne un grand avantage, a analysé Rublev après le duel. En plus de ça, il frappe bien des deux côtés, du droit et du revers. »

Du côté féminin, la Polonaise Iga Swiatek et la Grecque Maria Sakkari ont rendez-vous en finale.

PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS Iga Swiatek

Swiatek, troisième tête de série et quatrième joueuse mondiale, l’a emporté en deux manches de 7-6 (6) et 6-4 sur Simona Halep en demi-finale vendredi. L’ancienne première raquette mondiale et actuellement 26e au classement de la WTA a vendu chèrement sa peau.

Toutefois, en deuxième manche, alors que Swiatek menait 2-1, Halep a eu besoin d’un temps d’arrêt pour recevoir un traitement médical. Un bandage a été confectionné pour entourer le haut de sa cuisse gauche.

À partir de ce moment, Halep a brisé le service de Swiatek deux fois et pris l’avance 4-2, mais la Polonaise est revenue pour remporter les quatre jeux suivants en échappant que quatre petits points dans la séquence.

PHOTO JAYNE KAMIN-ONCEA, USA TODAY SPORTS Maria Sakkari

Un peu plus tard en soirée, Sakkari, septième tête de série, mais sixième joueuse mondiale, a confirmé à son tour sa place en finale en prenant la mesure de l’Espagnole Paula Badosa en trois manches de 6-2, 4-6 et 6-1.

Badosa était la championne en titre du tournoi.

Avec l’Agence France-Presse