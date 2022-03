PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS

Fritz bat Rublev et accède à la finale

(Indian Wells) L’Américain Taylor Fritz, 20e joueur mondial, s’est qualifié samedi pour la finale du Masters 1000 d’Indian Wells, en battant 7-5, 6-4 le Russe Andrey Rublev (7e).

Âgé de 24 ans, Fritz, qui s’était déjà hissé en demi-finale du tournoi dans le désert californien l’an passé, sans passer ce cap, affrontera dimanche Rafael Nadal (4e) ou Carlos Alcaraz (19e), opposés dans l’autre demi-finale.

Un choc générationnel 100 % espagnol, entre l’inoxydable recordman du nombre de Grands Chelems remportés (21), âgé de 35 ans, et son successeur désigné, devenu à 18 ans le plus jeune demi-finaliste d’Indian Wells derrière Andre Agassi, qui en avait 17 en 1988.

En attendant de connaître l’identité de son futur rival, Fritz peut savourer d’être le premier Américain, depuis John Isner en 2012 à atteindre ce stade. Une victoire de plus et il deviendra le premier de son pays à triompher à Indian Wells depuis le même Agassi en 2001.

Très offensif, le natif de San Diego a breaké d’entrée son adversaire et conservé son avantage jusqu’à mener 5-2, réussissant alors quasiment tout ce qu’il entreprenait, notamment en revers.

Rublev, pas dans le coup, s’est néanmoins accroché et a débreaké pour remonter à 5-5, avant de céder à nouveau son engagement, Fritz parvenant à empocher la première manche sur sa troisième opportunité.

Et comme il le fait souvent quand il est en colère après lui-même, le Russe a tapé des coups de poing sur le cordage de sa raquette, au point de se tailler les phalanges. De quoi nécessiter un temps mort médical.

Rublev, qui, comme ses compatriotes et les Bélarusses, joue sans mention de son pays ni représentation de son drapeau, selon une directive des instances dirigeantes du tennis en réponse à la guerre en Ukraine, s’est montré un peu plus régulier dans les échanges au cours de la deuxième manche.

Mais il a trop peu eu de possibilités pour espérer renverser la situation, face à un adversaire qui a su garder la cadence et se sortir du piège du 9e jeu. Le Russe s’est en effet procuré deux balles de bris en parvenant enfin à placer les gros parpaings qui sont sa spécialité, mais l’Américain a su répondre au bras de fer.

Et dans la foulée, c’est Fritz qui a su saisir sa chance en pressant Rublev qui a fini par craquer définitivement, au bout de 1 h 47.

Celui qui restait sur deux victoires à Marseille puis Doha, venait de concéder là sa première défaite en 14 matchs.

Du côté féminin, la Polonaise Iga Swiatek et la Grecque Maria Sakkari ont rendez-vous en finale.

Swiatek, troisième tête de série et quatrième joueuse mondiale, l’a emporté en deux manches de 7-6 (6) et 6-4 sur Simona Halep en demi-finale vendredi. L’ancienne première raquette mondiale et actuellement 26e au classement de la WTA a vendu chèrement sa peau.

Toutefois, en deuxième manche, alors que Swiatek menait 2-1, Halep a eu besoin d’un temps d’arrêt pour recevoir un traitement médical. Un bandage a été confectionné pour entourer le haut de sa cuisse gauche.

À partir de ce moment, Halep a brisé le service de Swiatek deux fois et pris l’avance 4-2, mais la Polonaise est revenue pour remporter les quatre jeux suivants en échappant que quatre petits points dans la séquence.

Un peu plus tard en soirée, Sakkari, septième tête de série, mais sixième joueuse mondiale, a confirmé à son tour sa place en finale en prenant la mesure de l’Espagnole Paula Badosa en trois manches de 6-2, 4-6 et 6-1.

Badosa était la championne en titre du tournoi.

