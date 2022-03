Roland-Garros

Russes et non-vaccinés les bienvenus… « pour l’instant »

(Paris) Les joueurs non vaccinés contre la COVID-19, dont le tenant du titre Novak Djokovic, et les joueurs russes et biélorusses, dont Daniil Medvedev, sont les bienvenus à Roland-Garros (22 mai-5 juin)… « pour l’instant », a indiqué mercredi la Fédération française de tennis (FFT) organisatrice.