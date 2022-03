(Paris) Dix pour cent de la recette de billetterie du match de qualification à la Billie Jean King Cup entre les États-Unis et l’Ukraine (15-16 avril) sera reversé à une association de soutien aux victimes de la guerre, a annoncé vendredi la Fédération américaine de tennis (USTA).

Agence France-Presse

« L’USTA donnera 10 % de la recette de billetterie au Ukraine Crisis Relief Fund », indique la fédération américaine dans un communiqué où elle annonce également la composition des deux équipes.

Ainsi, les Américaines Danielle Collins (11e mondiale), Jessica Pegula (19e), Sloane Stephens (38e), Shelby Rogers (49e) et Desirae Krawczyk (20e mondiale en double), ont été choisies par la capitaine Kathy Rinaldi pour ce match qui se jouera à Asheville.

L’équipe ukrainienne sera composée d’Elina Svitolina (18e), Marta Kostyuk (54e), Katarina Zavatska (210e) et des sœurs jumelles Lyudmyla et Nadiia Kichenok (respectivement 30e et 37e mondiales en double).

PHOTO MARCIO JOSE SANCHEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Elina Svitolina fera partie de l’équipe ukrainienne.

« Nous nous engageons à bien recevoir l’équipe ukrainienne et à leur assurer tout le soutien dont elles auront besoin avant et pendant la compétition à Asheville », affirme la directrice générale de l’USTA Stacey Allaster dans le communiqué.

« Ensemble, nous utiliserons cet évènement pour poursuivre notre combat pour la paix et pour apporter notre aide et notre soutien aux Ukrainiens », conclut-elle.

Le vainqueur du match États-Unis–Ukraine rejoindra onze autres équipes en phase finale de la Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup), dont la Suisse finaliste l’an passé et l’Australie qui a bénéficié de l’exclusion de la Russie tenante du titre.

Les dates et le lieu où se déroulera cette phase finale (4 groupes de 3 équipes dont les vainqueurs passent en demi-finales puis en finale) n’ont pas encore été annoncés.