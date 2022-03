Guerre en Ukraine

L’ancien joueur de tennis Sergiy Stakhovsky a « une arme dans les mains »

Environ un mois et demi après le dernier match de la carrière de tennis de Sergiy Stakhovsky au tennis, l’Ukrainien de 36 ans a laissé sa femme et ses trois jeunes enfants en Hongrie et est retourné en terre natale, voulant aider autant que possible durant l’invasion par la Russie.