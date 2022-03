Coupe Davis

Une note positive au bulletin d’Alexis Galarneau

Alexis Galarneau a rêvé longtemps à ce moment. La Coupe Davis est l’évènement tennistique par équipes le plus prestigieux au monde. Non seulement il y a représenté le Canada, mais il a aussi laissé sa marque. L’élève a appris et il espère pouvoir un jour mettre à profit l’expérience acquise.