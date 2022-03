Environ un mois et demi après le dernier match de la carrière de tennis de Sergiy Stakhovsky au tennis, l’Ukrainien de 36 ans a laissé sa femme et ses trois jeunes enfants en Hongrie et est retourné en terre natale, voulant aider autant que possible durant l’invasion par la Russie.

Howard Fendrich Associated Press

« Je n’ai pas les mots pour le décrire. Jamais je n’aurais pensé que ça en arriverait là — que je serais dans ma ville natale… avec une arme à feu dans les mains, a confié Stakhovsky samedi, lors d’une interview vidéo avec l’Associated Press.

Il a dit qu’il était dans un immeuble résidentiel à Kyiv, la capitale assiégée de l’Ukraine.

« Beaucoup de gens disent qu’ils se réveillent et espèrent que ce ne soit qu’un mauvais rêve. Mais, vous savez, le jour 16, (ça) ne marche plus », a-t-il déclaré. Les premiers jours, (c’est) surréaliste.

Vous n’y croyez pas. Et la prochaine chose que vous réalisez, vous vous y habituez, et vous essayez juste de trouver un moyen d’aider votre pays à survivre. Sergiy Stakhovsky

À 12 ans, envisageant une vie dans le tennis, Stakhovsky a commencé à partager son temps entre l’Ukraine et la République tchèque pour améliorer son jeu.

Il est devenu professionnel en 2003, a remporté quatre titres en simple et quatre autres en double, et a gagné plus de cinq millions en bourses.

Parmi les faits saillants, citons l’ascension au 31e rang de l’ATP en 2010, se rendre au troisième tour de tournois majeurs six fois, ainsi que battre Roger Federer 6-7 (5), 7-6 (5), 7-5, 7-6 (5) au deuxième tour à Wimbledon, en 2013.

En janvier, Stakhovsky a quitté le sport après avoir perdu contre J. J. Wolf aux Internationaux d’Australie, au premier tour des qualifications.

La retraite ne s’est pas déroulée comme prévu. Le 24 février, la Russie a commencé à attaquer l’Ukraine. Aux petites heures du 28 février, Stakhovsky est arrivé à Kyiv.

« Vous êtes en sécurité une seconde. La seconde, quelque chose arrive (du ciel) et personne n’est en sécurité », a-t-il déclaré.

Il a déclaré avoir reçu des centaines de messages de soutien du monde du tennis – joueurs, entraîneurs, officiels — et en a mentionné quelques-uns par leur nom : Richard Gasquet, Lucas Pouille, Aljaz Bedene et Novak Djokovic, gagnant de 20 tournois du Grand Chelem.

Via les réseaux sociaux, Stakhovsky a partagé des textos échangés avec le Serbe.

Travaillant avec ce qu’il a décrit comme une branche des forces armées ukrainiennes qui ne peut être utilisée qu’à l’intérieur de la ville — l’unité aurait été créée « il y a quelques années pour soutenir l’infrastructure en cas de guerre — ce que personne n’a réellement cru, mais malheureusement, ça s’est produit » — Stakhovsky a dit que ses journées se divisent en quarts de travail de deux heures, suivis de six heures de congé.

Ce temps « libre », a-t-il dit, est souvent consacré à ce qu’il appelle des efforts humanitaires.

« J’essaie juste de faire tout ce que nous pouvons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a déclaré Stakhovsky. Parce que sinon, vous allez devenir fou. »

Il a dit qu’il a encore de la famille à Kyiv, notamment sa grand-mère, son père et un frère.

Quant à combien de temps il restera, Stakhovsky n’est pas sûr.

« J’espère pas longtemps, a-t-il dit. J’espère que ça va se régler assez rapidement. »

Plus tard ce mois-ci, sa fille aura huit ans et un fils aura quatre ans ; l’autre fils a six ans et demi.

Il ne leur a pas dit où il allait — et pourquoi — avant de partir.

« Ils sont assez jeunes et je ne crois pas qu’ils comprendraient le sens de la guerre. Et je ne crois pas qu’ils comprendraient quoi que ce soit. Ma femme savait… mais elle n’a jamais posé la question directement, et je ne lui ai jamais dit directement.

« Quand… je lui ai dit “je pars”, elle s’est mise à pleurer. Donc il n’y a pas vraiment eu de conversation », a-t-il raconté.

Il a dit que parler à ses enfants n’est pas devenu plus facile depuis ce temps.

« C’est difficile […]. À chaque fois ils demandent, » quand tu reviens », ou’qu’est-ce que tu fais ». Je réponds juste’je ne sais pas, honnêtement ».

« Pour moi, ce n’est pas un bonne décision d’être ici et ce n’était pas la bonne décision de rester à la maison. Rien de cette situation n’est juste, a dit Stakhovsky.

« Mais je suis ici parce que je crois que l’avenir de mon pays-et l’avenir de mes enfants, et l’avenir de l’Europe comme on la connaît-est en grand danger. Et s’il y a quoi que ce soit que je peux faire pour changer le résultat, je vais essayer de le faire. »