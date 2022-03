(Lenzerheide) Roger Federer, qui a été opéré à un genou l’an dernier, a déclaré samedi qu’il ne participera pas à un tournoi officiel avant la fin de l’été, au plus tôt.

Associated Press

Le joueur de tennis étoile âgé de 40 ans a offert une mise à jour de son état de santé au télédiffuseur suisse SRF alors qu’il assistait à une épreuve de la Coupe du monde de ski alpin féminin à Lenzerheide, où il possède une propriété.

Ses déclarations respectent les commentaires qu’il avait émis en novembre lorsqu’il avait admis qu’il ne serait pas rétabli à temps pour Wimbledon en juin. Federer n’a toutefois pas discuté de sa présence aux Internationaux des États-Unis, qui se mettront en branle à New York le 29 août.

Federer a affirmé à SRF que sa rééducation se déroule si bien qu’il songe même à un retour sur le court. Avant de passer sous le bistouri en août dernier, le Suisse avait indiqué que sa principale source de motivation pour subir une telle intervention était de s’assurer une bonne qualité de vie avec sa famille — et non d’effectuer un retour au plus haut niveau du tennis professionnel.

Les 20 titres du Grand Chelem de Federer lui permettent de partager le deuxième rang de l’histoire chez les tennismen en compagnie de Novak Djokovic. L’Espagnol Rafael Nadal trône seul au sommet après avoir décroché son 21e titre du Grand Chelem aux Internationaux d’Australie en janvier.