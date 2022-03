(La Haye) Le Canada devra venir de l’arrière en terrain hostile, samedi, pour espérer se qualifier aux Finales de la Coupe Davis, après des revers lors des deux premiers matchs en simple de la rencontre de qualification qui l’oppose aux Pays-Bas, à La Haye.

La Presse Canadienne

Malgré de beaux efforts, la recrue Alexis Galarneau a d’abord perdu en deux manches de 7-5, 7-6 (9) face à Botic van de Zandschulp, 48e joueur au monde, aux termes d’un match qui a duré deux heures 19 minutes.

Par la suite, Tallon Griekspoor, classé 54e, a défait Steven Diez, 294e joueur mondial, en deux sets identiques de 6-4.

Diez n’a obtenu qu’un seul bris de service en deux tentatives, lors du premier jeu de la deuxième manche, et il a fait face à 16 balles de bris. Le Néerlandais a capitalisé sur trois d’entre elles, dont lors des derniers jeux de chacune des deux manches.

Un match de double et deux autres duels en simple doivent avoir lieu samedi. Les rencontres sont jouées sur terre battue.

Le pays gagnant obtiendra sa place aux Finales de la Coupe Davis, qui auront lieu l’automne prochain. Le perdant devra refaire ses classes dans le Groupe I de sa région, en septembre.

Opportunités ratées

Classé 332e au monde, Galarneau, un Lavallois qui a célébré son 23e anniversaire de naissance mercredi, n’a pas réussi à exploiter les ennuis de son rival au service.

Van de Zandschulp n’a réussi qu’un seul as, a commis huit doubles fautes et a fait face à 12 balles de bris. Galarneau n’en a converti que quatre et a lui-même été victime de cinq bris de service en sept occasions.

Au premier set, Galarneau a concédé un bris crucial lors du 11e jeu, donnant ainsi à son rival une opportunité de boucler la première manche à son service. Le Néerlandais n’a pas raté sa chance, gagnant les quatre points nécessaires sans en concéder un seul.

Lors du 12e jeu de la deuxième manche, Galarneau a obtenu trois balles de set au service de van de Zandschulp, et une quatrième lors du bris d’égalité, mais ce dernier a résisté à chaque fois.

Galarneau a aussi montré du cran lors de ce bris en surmontant trois balles de match, avant de finalement céder la victoire à son plus expérimenté rival.