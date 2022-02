Nick Kyrgios a souffert de dépression et a eu des idées suicidaires

Le joueur de tennis professionnel Nick Kyrgios a révélé avoir eu des « idées suicidaires », avoir été confronté à la dépression et à l’abus de drogues et d’alcool par le passé, ajoutant son nom à la liste d’athlètes de renom qui se sont ouverts publiquement et avec franchise sur leur santé mentale.