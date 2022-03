Classement de l’ATP

PHOTO EDUARDO VERDUGO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Daniil Medvedev s'est officiellement installé au sommet du classement ATP lundi, devançant Novak Djokovic, pour devenir le 27e joueur à occuper la première place depuis le début du classement informatisé en 1973.

Howard Fendrich Associated Press

Le Russe de 26 ans a remporté les Internationaux des États-Unis l'an dernier et a été finaliste des Internationaux d'Australie cette année.

Djokovic a glissé d'une position après n'avoir participé qu'à un seul tournoi en 2022 en raison de sa décision de ne pas être vacciné contre la COVID-19. Il a été expulsé d'Australie et n'a pas été autorisé à défendre son titre à Melbourne parce qu'il n'est pas vacciné — et a soutenu qu'il ne le serait pas, même s'il le fallait pour jouer ailleurs, comme à Roland-Garros ou Wimbledon.

Medvedev est le premier joueur autre que Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal ou Andy Murray à se hisser au sommet de la hiérarchie mondiale depuis février 2004, quand Andy Roddick y était.

Medvedev est également le premier nouveau no 1 depuis Murray en novembre 2016 et le troisième Russe en tête du classement, après Yevgeny Kafelnikov et Marat Safin.

« C'est un immense honneur d'occuper ce rang. Je suis certain que tout le monde peut comprendre que cela s'accompagne d'émotions mitigées que cela se produise cette semaine, a gazouillé Medvedev lundi, une référence apparente à l'invasion de l'Ukraine par son pays. Merci à ma femme, à mon équipe, à mes commanditaires, à mes amis et à tous ceux qui m'ont aidé en cours de route. C'est un long voyage et j'attends avec impatience les années à venir. »

Le séjour le plus récent de Djokovic au sommet du classement a commencé le 3 février 2020, et son total de 361 semaines est le plus long pour un homme depuis le début du classement informatisé du circuit en 1973.Il a qualifié Medvedev de « très méritant » dans un message sur Twitter la semaine dernière.

« C'est formidable pour le tennis, je pense, d'avoir quelqu'un de nouveau au premier rang mondial », a mentionné Jiri Vesely après sa victoire sur Djokovic en quarts de finale du tournoi de Dubaï jeudi, garantissant qu'il y aurait un changement au classement cette semaine.

« Le tennis a bien sûr besoin de nouveaux no 1. Une nouvelle génération arrive. Je pense que c'est tout simplement génial. »

Medvedev a participé à quatre finales de tournois majeurs jusqu'à présent, perdant contre Nadal aux Internationaux des États-Unis en 2019 et aux Internationaux d'Australie en 2022 – après avoir pourtant gagné les deux premiers sets – et contre Djokovic aux Internationaux d'Australie en 2021 avant de battre Djokovic aux Internationaux des États-Unis en 2021. Il a ainsi mis fin à la tentative du Serbe de devenir le premier chez les hommes à réussir un Grand Chelem la même année civile en 52 ans.

Alexander Zverev occupe toujours le troisième rang du classement après avoir été expulsé du tournoi d'Acapulco à la suite d'une violente explosion de colère dirigée contre l'arbitre de chaise, tandis que Nadal a grimpé d'une place au quatrième rang après avoir remporté le titre là-bas – et en battant Medvedev en cours de route – pour améliorer son palmarès à 15-0 cette saison.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime, qui a pris congé la semaine dernière, demeure au 9e rang.Il y a également eu du mouvement parmi le top 10 du classement WTA. La Tchèque Barbora Krejcikova, championne à Roland-Garros en 2021, a gagné une place pour occuper le deuxième rang derrière l'Australienne Ashleigh Barty.

La Bélarusse Aryna Sabalenka a glissé d'une position (no 3), suivie de la Polonaise Iga Swiatek, championne de Roland-Garros en 2020, qui a gagné quatre places pour égaler son meilleur classement en carrière.

L'Estionienne Anett Kontaveit a progressé de deux rangs, à la cinquième position. La Lavalloise Leylah Annie Fernandez a reculé de deux positions, au 21e rang.