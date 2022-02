Le joueur de tennis professionnel Nick Kyrgios a révélé avoir eu des « idées suicidaires », avoir été confronté à la dépression et à l’abus de drogues et d’alcool par le passé, ajoutant son nom à la liste d’athlètes de renom qui se sont ouverts publiquement et avec franchise sur leur santé mentale.

Howard Fendrich Associated Press

L’Australien de 26 ans, qui a déjà atteint le 13e rang mondial en simple, a publié un message sur son compte Instagram, dont l’authenticité a été vérifiée. Il y indique qu’il est maintenant fier de dire qu’il a repris les choses en main et qu’il a une vision complètement différente sur tout.

Kyrgios a accompagné son message par une photo le montrant assis en bordure d’un court de tennis, prise aux Internationaux d’Australie il y a trois ans, a-t-il indiqué.

Il a qualifié cette période de « l’une des plus sombres » de sa vie et a fait remarquer qu’il y a des signes « d’automutilation » visibles sur son bras droit sur la photo en question.

« J’avais des idées suicidaires et j’avais littéralement de la difficulté à sortir de mon lit. Je ne parle même pas du stress de jouer devant des millions de personnes, a écrit Kyrgios.

« J’étais seul, déprimé et négatif, je consommais beaucoup d’alcool et de drogues et je repoussais ma famille et mes amis. J’avais l’impression de n’avoir personne à qui parler ou en qui avoir confiance. »

Actuellement classé 137e au monde, Kyrgios est l’un des athlètes les plus divertissants, énigmatiques et polarisants de son sport. Il est à la fois extrêmement talentueux et non conventionnel sur le court, en plus de n’avoir jamais hésité à exprimer ses opinions à l’extérieur des terrains.

Il s’agissait de sa sortie publique la plus franche par rapport à sa santé mentale, ses problèmes de consommation et sa nouvelle vision des choses.

Il a aussi offert d’aider les autres.

« Je sais que le quotidien peut sembler très épuisant, voire impossible à supporter à certains moments. Je sais que vous pourriez vous sentir faible de vous ouvrir aux autres, ou même apeuré. Mais je vous le dis : c’est correct, vous n’êtes pas seuls.

« J’ai été dans cette situation où j’avais l’impression que je ne retrouverais jamais de sensations ou d’énergie positives. S’il vous plaît, ne pensez jamais que vous êtes seuls, et si vous n’avez personne à qui vous confier, contactez-moi, je suis là. »

Kyrgios a conclu son message en écrivant : « Cette vie est magnifique ».

Un style de jeu unique

En janvier à Melbourne, Kyrgios et son ami de longue date Thanasi Kokkinakis sont devenus le premier duo australien depuis 1997 à remporter le titre en double masculin aux Internationaux d’Australie.

En simple, Kyrgios s’est incliné au deuxième tour contre le Russe Daniil Medvedev, qui a finalement atteint la finale.

Kyrgios est connu pour ses services percutants et pour tenter de prendre ses adversaires par surprise avec des services à la cuillère. Il est aussi susceptible de tenter un coup entre les jambes que de cogner un coup droit à 160 km/h.

Il aime jouer devant une foule et interagir avec elle, allant même jusqu’à discuter avec les spectateurs entre les points pour leur demander où il devrait frapper la balle. On l’a également accusé de ne pas toujours donner le meilleur de lui-même.

Cependant, lorsqu’il joue à son plus haut niveau, Kyrgios peut battre n’importe qui. Il est l’un des deux seuls joueurs — avec Lleyton Hewitt, un autre Australien — à avoir remporté ses premiers affrontements en carrière contre Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic.

Lors de sa première participation aux Internationaux de Wimbledon, en 2014, il a atteint les quarts de finale, notamment grâce à une victoire contre Nadal.

Il a aussi atteint les quarts de finale aux Internationaux d’Australie en 2015, mais il n’a pas franchi le quatrième tour d’un tournoi du Grand Chelem depuis ce moment.

Kyrgios s’est par ailleurs retrouvé dans l’embarras à quelques reprises.

En 2019, il a été placé en probation pendant une période de six mois par l’ATP après avoir reçu une amende de 113 000 $ US pour huit infractions au tournoi de Cincinnati.

Il avait notamment insulté un arbitre en chef et quitté le terrain en fracassant deux raquettes.

Plus tôt au cours de la même saison, il avait été disqualifié d’un match au tournoi de Rome pour avoir lancé une chaise.

En 2016, il a été suspendu par l’ATP pour avoir cessé de tenter de gagner et pour avoir insulté des spectateurs au Masters de Shanghai.