(Belgrade) Novak Djokovic a qualifié sa détention et son expulsion d’Australie qui l’ont empêché de défendre son titre aux Internationaux d’Australie d’« évènement regrettable » et a remercié le président serbe pour son soutien.

Dusan Stojanovic Associated Press

Une saga de 11 jours autour du visa de Djokovic s’est terminée par l’expulsion du Serbe pour ne pas avoir satisfait aux exigences strictes de l’Australie en matière de vaccination contre la COVID-19.

Le no 1 mondial a rencontré, jeudi, le président serbe Aleksandar Vucic et a qualifié les évènements en Australie d’« inattendus, c’est le moins que l’on puisse dire ».

« Je voulais vous rencontrer aujourd’hui parce que, en tant que citoyen de la Serbie, j’ai ressenti le besoin de vous remercier pour le grand soutien que vous, en tant que président de la Serbie, m’avez apporté, ainsi que toutes les institutions de l’État lors des évènements regrettables en Australie, a mentionné Djokovic.

« Bien que j’étais seul en détention et confronté à de nombreux problèmes et défis, je ne me sentais pas seul. J’ai eu un énorme soutien principalement de ma famille, de tous mes proches, de toute la nation serbe, de nombreuses personnes avec de bonnes intentions de la région et du monde. »

PHOTO ZORANA JEVTIC, REUTERS La rencontre de Novak Djokovic (à gauche) avec le président serbe Aleksandar Vucic (à droite) a soulevé des critiques de certains de ses partisans dans le pays des Balkans où il est généralement considéré comme une icône et un héros.

Il n’a pas donné de détails des évènements survenus en Australie, promettant de donner sa « version » plus tard.

La rencontre de Djokovic avec Vucic, de plus en plus autocratique, a soulevé des critiques de certains de ses partisans dans le pays des Balkans où il est généralement considéré comme une icône et un héros. Les critiques disent que Vucic a utilisé l’évènement pour augmenter sa popularité avant les élections générales prévues en avril.

Cette réunion a eu lieu après que les procureurs de la République de Serbie aient rejeté la veille les affirmations exprimées par certains médias occidentaux selon lesquelles Djokovic aurait utilisé un faux test positif pour la COVID-19 pour tenter d’entrer en Australie.

Pour entrer en Australie, Djokovic a soumis un test positif délivré en Serbie, le 16 décembre, pour une exemption de visa au motif qu’il s’était récemment remis du virus.

Il n’est pas vacciné et le gouvernement australien a ensuite décidé d’annuler son visa et d’expulser Djokovic, affirmant que sa présence en Australie pourrait susciter des sentiments anti-vaccination.

Rafael Nadal a remporté les Internationaux d’Australie pour mériter un 21e titre majeur record en simple du Grand Chelem, un de plus que Djokovic et Roger Federer.

Vucic a fait l’éloge de Djokovic et a affirmé qu’il était certain qu’il battrait Nadal et Federer lors des prochains Internationaux de France et de Wimbledon — les tournois du Grand Chelem où Djokovic pourrait également faire face à des restrictions s’il ne se faisait pas vacciner.