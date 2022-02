La Coupe Laver n’arrive que dans plusieurs mois, mais déjà le tournoi a confirmé jeudi que Roger Federer et Rafael allaient s’aligner et jouer ensemble pour la formation européenne, lors de la présentation du tournoi du 23 au 25 septembre, à Londres.

Nicholas Richard La Presse

Les deux joueurs avaient offert un moment d’anthologie lorsqu’ils avaient joué un premier match de double ensemble lors de la première édition de la compétition en 2017, à Prague.

Même si Federer s’est fait opérer au genou et qu’il n’a pas vu d’action depuis l’été dernier, le Suisse a quand même tenu à confirmer sa présence pour le tournoi dont il est l’un des principaux initiateurs et organisateurs.

« Je prévois revenir au jeu cette saison et la Coupe Laver fait vraiment partie de mon plan. Ce n’est pas un secret, j’adore cet évènement et je suis excité de retourner à Londres, l’une des meilleures villes au monde », a indiqué l’athlète de 40 ans.

Federer a aussi souligné qu’après la Coupe Laver de l’automne dernier à Boston, Nadal lui a écrit pour lui dire qu’il voulait vraiment jouer avec lui lors de la prochaine édition. « Je suis prêt pour le retour de “Fedal” », a-t-il poursuivi.

Le retour du plus grand champion

Il y a quelques jours à peine, Rafael Nadal est devenu le plus grand champion de l’histoire du tennis en remportant son 21e titre grand chelem aux Internationaux d’Australie.

À peine remis d’une fracture du pied qui lui fait encore mal, Nadal ne voulait pas passer à côté de l’occasion de renouer avec la Coupe Laver et de jouer avec Federer.

« Roger a été important au cours de ma carrière. Il est un grand rival, mais aussi un vrai ami. De faire partie de l’Équipe Europe à nouveau est super et si on a une chance de rejouer ensemble en double, ce serait une expérience très spéciale pour chacun de nous au point où on en est dans nos carrières », a expliqué l’Espagnol.

L’entraîneur de la formation européenne, Bjorn Borg, est ravi de pouvoir compter sur la présence de ces deux grands joueurs pour tenter de remporter un cinquième titre consécutif : « Ce que Rafa a réalisé le week-end dernier est incroyable. Il représente l’esprit et les valeurs de notre sport et on est chanceux d’avoir lui et Roger comme modèles. Deux grands champions, une ville sensationnelle et un stade iconique. Ce sera vraiment mémorable. »