Swiatek, Collins, Barty et Keys dans le carré d’as

(Melbourne) Les jeux sont faits, le carré d’as est complet, ce sera Iga Swiatek contre Danielle Collins et Madison Keys contre Ashleigh Barty en demi-finale du tableau féminin des Internationaux d’Australie.

La Presse Canadienne

Septième tête de série, Swiatek s’est accrochée pour venir à bout de Kaia Kenepi, 36 ans, au compte de 4-6, 7-6 (2) et 6-3, mercredi.

La Polonaise de 20 ans, championne de Roland-Garros en 2020, a eu besoin de trois heures sous une chaleur de 36 degrés Celsius pour parvenir à décrocher sa place en demi-finale.

Kanepi, 115e au classement de la WTA, n’avait jamais atteint la ronde quart de finale à Melbourne auparavant.

Un peu plus tôt, c’est Collins qui a assuré sa place en demi-finale en prenant la mesure de la Française Alizé Cornet. Collins a fait basculer le match en sa faveur avec un bris de service opportun lors de la dernière partie de la première manche, en route vers un gain de 7-5 et 6-1.

La joueuse de 28 ans a égalé ainsi son meilleur résultat en carrière à Melbourne Park alors qu’elle avait atteint la ronde demi-finale en 2019. Il s’agit aussi de son meilleur résultat en carrière en grand chelem.

Collins a subi une intervention chirurgicale l’an dernier pour traiter une endométriose qui lui causait de graves douleurs lors de la saison 2021.

« C’est une sensation incroyable, particulièrement après avoir traversé les problèmes de santé que j’ai eus, a-t-elle commenté dans son entrevue d’après-match sur le court. C’est très gratifiant d’être en mesure de revenir à ce niveau et de compétitionner comme je l’ai fait et d’être plus en forme que jamais. »

La défaite de Cornet a stoppé la belle aventure de la Française qui disputait sa première ronde quart de finale en grand chelem à sa 63e participation. Durant son parcours, Cornet a éliminé la double championne en grand chelem Simona Halep au quatrième tour. Selon la WTA, Cornet devrait effectuer un retour dans le top-50 lors de la mise à jour du classement des joueuses.