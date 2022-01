(Melbourne) Madison Keys a poursuivi sa renaissance en ce début d’année 2022 en atteignant la ronde demi-finale des Internationaux d’Australie.

Associated Press

Et le mot renaissance pourrait même être trop faible.

Sa victoire en deux manches de 6-3 et 6-2 en quart de finale face à la championne de Roland-Garros Barbora Krejcikova, mardi, marquait un dixième gain de suite et un 11e depuis le début de 2022. Cette séquence inclut cinq gains jusqu’ici à Melbourne Park, cinq autres lors de son couronnement au tournoi d’Adélaïde il y a dix jours et un premier lors d’un tournoi disputé la première semaine de l’année aussi à Melbourne.

Son nombre total de victoires dans toute l’année 2021 ? Le même, 11.

« J’ai fait tout ce que j’ai pu pour me reposer pendant l’entre-saison et me concentrer à entreprendre un nouveau départ. À repartir à zéro et à ne pas penser à l’année dernière, a commenté Keys dans son entrevue sur le court après sa victoire. Je pense que ça se passe bien jusqu’ici ! »

La semaine dernière, Keys a donné plus de détails sur l’horrible année 2021 qu’elle a connue.

« Je ressentais simplement un niveau d’anxiété très élevé tout le temps », a-t-elle confié. « Je ne dormais pas non plus. Je me sentais comme si j’avais réellement un poids sur la poitrine parce que j’étais obsédée par ça (les mauvais résultats) et que je n’appréciais à peu près rien parce que je ne pensais qu’à ça. »

Krejcikova a demandé un temps d’arrêt médical alors qu’elle tirait de l’arrière 5-2 en première manche. Elle semble avoir subi un coup de chaleur alors qu’elle paraissait léthargique par moments.

Keys doit affronter la favorite Ash Barty ou Jessica Pegula en ronde demi-finale. Barty et Pegula jouaient en soirée au Rod Laver Arena.