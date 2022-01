Partenariat entre Leylah Fernandez et Lululemon

Leylah Annie Fernandez était toujours à la recherche de son premier commanditaire d’importance. Voilà que le dossier est maintenant réglé puisque la Québécoise a annoncé mardi après-midi sur ses réseaux sociaux qu’elle devenait la nouvelle ambassadrice de la marque canadienne Lululemon.

Nicholas Richard La Presse

On se doutait que les plus grandes marques allaient s’arracher la plus récente finaliste des Internationaux des États-Unis. À 19 ans, elle n’avait pas encore signé de contrat d’envergure avec un manufacturier qui allait lui fournir ses vêtements lors des tournois.

Fernandez arborait le logo de la marque Asics sur ses vêtements, mais elle est arrivée sur les courts avec Lululemon lors du premier tournoi de l’année 2022, à Adélaïde, en Australie.

L’entente étant maintenant officielle, Fernandez en a fait l’annonce sur Instagram avec le message suivant : « Wow ! Je suis reconnaissante de pouvoir enfin vous annoncer que je fais maintenant partie du groupe d’ambassadeurs de Lululemon. Je suis impatiente de voir tout ce que nous pourrons réaliser ensemble. Est-ce que je devrais porter aux Internationaux d’Australie ? »

Une entente qui allait de soi

Lululemon avait annoncé en septembre 2021 devenir le commanditaire officiel de la délégation olympique et paralympique canadienne jusqu’aux Jeux de 2028. Ce nouveau partenariat avec Fernandez respecte la vision de l’entreprise et les valeurs sur lesquelles elle s’appuie, a expliqué Michelle Davies, vice-présidente chez Lululemon.

Chaque fois qu’elle met les pieds sur le terrain, Leylah démontre sa force et sa passion avec l’objectif clair d’atteindre ses buts. Elle était un choix évident et naturel pour nous. Elle est devenue notre nouvelle ambassadrice en raison de sa détermination, de sa positivité et de son désir de vouloir bien faire les choses. Elle inspire les gens de toutes les générations, mais surtout les jeunes qui veulent s’initier au tennis. Michelle Davis

Fernandez a aussi partagé sur ses médias sociaux le déroulement de sa première séance photo avec les vêtements de Lululemon.

La compagnie a été fondée en 1998 à Vancouver et s’est démarquée au cours des dernières années pour ses produits dans le domaine du yoga et de la course à pied.