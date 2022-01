(Melbourne) Retours en forme pour Ashleigh Barty et Simona Halep : après des saisons 2021 tronquées, les deux femmes se sont imposées dimanche dans les tournois d’Adélaïde pour la première et Melbourne 1 pour la seconde, envoyant un signal fort à huit jours des Internationaux d’Australie (17-30 janvier).

Agence France-Presse

L’Australienne, N.1 mondiale, a expédié en à peine plus d’une heure (64 minutes) la Kazakhstanaise Elena Rybakina, 6-3 6-2. Halep n’a eu besoin que d’une dizaine de minutes de plus (1 h 15) pour venir à bout la Russe Veronika Kudermetova 6-2, 6-3.

Des victoires qui viennent à point nommé, après une année 2021 compliquée pour chacune d’entre elles. Halep était retombée à la 20e place mondiale à cause de blessures à répétition, tandis que Barty avait fait le choix d’interrompre sa saison dès septembre pour récupérer après un début d’année éprouvant notamment en raison des contraintes liées à la COVID-19.

Mais cette semaine, l’Australienne de 25 ans a montré qu’elle était toujours la patronne du circuit en écartant tour à tour Coco Gauff (22e joueuse mondiale), Sofia Kenin (12e) et Iga Swiatek (9e).

Dimanche face à Rybakina (14e), la N.1 mondiale a joué de sa large palette de coups, notamment son revers slicé et son service impeccable (six aces), profitant des 26 fautes directes de la Kazakhstanaise pour remporter le 14e titre de sa carrière.

« J’ai eu une semaine brillante et j’ai réussi à monter en puissance à chaque match », s’est félicité Barty.

« Je pense que dans l’ensemble, j’ai réussi à me sortir de certains moments difficiles », a-t-elle analysé.

Anisimova refait surface

Elle apparaît ainsi comme l’une des favorites pour les Internationaux d’Australie, qu’elle rêve de remporter, à domicile, après ses victoires à Roland-Garros (2019) et Wimbledon (2021).

Pareil défi attend Halep, également victorieuse à Roland-Garros (2018) et Wimbledon (2019), mais pas en terre australe. En attendant, elle s’est déjà offerte une première couronne à Melbourne 1 cette année.

PHOTO MIKE FREY, AGENCE FRANCE-PRESSE Simona Halep

Pour son retour à la compétition après son forfait à Linz en novembre en raison d’une blessure à un genou, la Roumaine a été solide.

Brisée la première dans les deux manches face à Kudermetova (32e), elle fait preuve de sang-froid pour revenir et s’adjuger son premier titre depuis septembre 2020.

Autre joueuse qui goûte à nouveau aux joies de la victoire, l’Américaine Amanda Anisimova a remporté dimanche le tournoi de Melbourne 2 face à la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, 7-5, 1-6, 6-4.

La jeune femme (20 ans), ancienne 21e mondiale aujourd’hui retombée à la 78e place après plusieurs blessures et le décès brutal de son père, qui l’entraînait, il y a deux ans et demi, n’avait plus remporté de tournoi depuis avril 2019 à Bogota. Elle était alors devenue à 17 ans la plus jeune Américaine à remporter un titre depuis Serena Williams à Indian Wells en 1999.

Quelques semaines plus tard, elle avait atteint les demi-finales à Roland-Garros, battue par Barty, après avoir fait tomber en quarts la tenante du titre… Simona Halep.