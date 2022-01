(Melbourne) La favorite Ashleigh Barty s’est qualifiée pour les demi-finales à Adélaïde grâce à une victoire de 6-3 et 6-4 contre Sofia Kenin, championne des Internationaux d’Australie 2020. Pour sa part, Rafael Nadal a accédé au carré d’as à la suite d’un forfait à Melbourne.

Associated Press

Barty a eu recours à son revers coupé habituel et à son puissant coup droit, mais elle a également réussi 17 as et a remporté 31 des 32 points avec sa première balle de service pour franchir une autre étape. Barty avait perdu contre Kenin en demi-finale des Internationaux d’Australie à Melbourne Park il y a deux ans.

« J’ai très bien fait sur mes jeux au service et c’était très plaisant de rejouer ici et d’avoir un peu plus de temps sur le terrain et de commencer à jouer un peu mieux », a confié Barty.

Mercredi, Barty a battu Coco Gauff en trois manches à son premier match de la saison après près de quatre mois depuis sa dernière présence en compétition.

« C’est ce que tu veux. C’est agréable de venir ici et de savoir que vous devez être à votre meilleur niveau, a confié la championne de Wimbledon 2021. Évidemment, en regardant ces deux derniers matchs, il y a encore du travail à faire. »

Barty a rendez-vous avec la championne en titre Iga Swiatek en demi-finale. La championne de Roland-Garros 2020 a défait Victoria Azarenka, double championne des Internationaux d’Australie, 6-3, 2-6, 6-1.

Plus tôt, Elena Rybakina, septième tête de série, a eu raison de Shelby Rogers 3-6, 6-3, 6-2 pour se qualifier pour les demi-finales.

PHOTO MIKE FREY, AGENCE FRANCE-PRESSE Rafael Nadal

Nadal, champion de 20 titres du Grand Chelem en simple, a franchi une autre étape sans avoir à jouer lorsque son adversaire, le Néerlandais Tallon Griekspoor, s’est retiré. La veille, Nadal a joué et remporté son premier match en compétition en cinq mois, battant Ricardas Berankis en deux sets.

Nadal affrontera Emil Ruusuvuori, samedi, pour une place en finale. Ruusuvuori a défait Alex Molcan 6-2, 6-1.

Dans les autres matchs chez les hommes, Marin Cilic et Gaël Monfils ont triomphé en quarts de finale au tournoi Adélaïde. Cilic a eu raison de Laslo Djere 6-3, 6-2 et Monfils a éliminé Tommy Paul, no 6, 6-4, 6-1.

PHOTO MIKE FREY, AGENCE FRANCE-PRESSE Naomi Osaka

La Japonaise Naomi Osaka et la Roumaine Simona Halep, no 2, se sont qualifiées pour les demi-finales de l’évènement Summer Set 1 à Melbourne. Osaka a pris la mesure d’Andrea Petkovic 6-1, 7-5 tandis qu’Alep a vaincu Viktorija Golubic 6-2, 5-7, 6-4.

Malgré cette victoire, Halep n’était pas pleinement satisfaite.

« Rien ne fonctionnait aujourd’hui, a confié Halep lors de son entrevue sur le terrain. Je me suis beaucoup battue moi-même et j’ai eu du mal à contrôler mes émotions, mais elle m’a mis dans cette situation et m’a mis de la pression. Mais si vous voulez gagner, vous n’abandonnez pas. »

En quarts de finale du Summer Set 2 à Melbourne, Amanda Anisimova a défait Irina-Camelia Begu 2-6, 6-3, 6-2 et Daria Kasatkina a défait Nuria Parrizas Diaz 7-5, 6-1.

Les tournois d’Adélaïde et de Melbourne sont deux des six évènements préparatoires organisés en Australie cette semaine avant le premier tournoi majeur de la saison au Melbourne Park, qui débutera le 17 janvier.