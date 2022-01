(Sydney) Le Canada s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe ATP de tennis grâce à son triomphe face à l’équipe de l’Allemagne dans le dernier match de la phase préliminaire, jeudi à Sydney, en Australie.

La Presse Canadienne

Denis Shapovalov a entamé la journée en défaisant Jan-Lennard Struff en trois manches de 7-6 (5), 4-6, 6-3. Félix Auger-Aliassime a ajouté le point d’exclamation en défaisant Alexander Zverev 6-4, 4-6, 6-3 pour sa première victoire en carrière contre un joueur classé dans le top-5.

Avec ces deux victoires, le Canada était assuré de terminer au premier rang du groupe C, même dans le cas d’une défaite lors du match final en double contre l’Allemagne, parce que plus tôt jeudi, la Grande-Bretagne avait vaincu les États-Unis.

Le Canada et la Grande-Bretagne ont complété la phase de groupe avec des fiches identiques de 2-1 mais le bris d’égalité favorise les Canadiens à cause de leur victoire contre les Britanniques plus tôt cette semaine.

En demi-finale, le Canada affrontera la Russie, champion en titre et vainqueur dans le groupe B.