Le parcours de Leylah Annie Fernandez a pris fin en ronde des 16 de finale au tournoi d’Adélaïde, en Australie. La Québécoise s’est butée à une Iga Swiatek en pleine possession de ses moyens et s’est inclinée en deux manches de 6-1 et 6-2, mercredi soir.

Nicholas Richard La Presse

L’athlète de 19 ans n’a jamais été dans le coup face à la cinquième tête de série. Fernandez s’est mise dans le pétrin rapidement en première manche, en se faisant briser à 2-1 et 4-1.

Ce sont les jeux au service et les fautes directes qui ont tué Fernandez. La finaliste aux derniers Internationaux d’Australie n’a remporté que 58 % de ses points en premiers services et 26 % en deuxièmes. Pour sa part, Swiatek a été dominante avec 84 % de réussite en première balle, en n’offrant aucune balle de bris à son adversaire et en ne commettant aucune double faute.

Néanmoins, même si Swiatek ne lui offrait aucun répit, la Québécoise s’est battue jusqu’à la toute fin, notamment en sauvant trois balles de match à 5-1.

Elle avait défait la Russe Ekaterina Alexandrova lundi, mais le défi s’annonçait difficile contre l’ancienne championne de Roland-Garros. La Polonaise affrontera la gagnante du duel entre Victoria Azarenka Priscilla Hon, la tombeuse Petra Kvitova au premier tour.