La terre a tremblé au cours de l’année 2021.

Pour la deuxième fois seulement en 17 ans, deux membres du mythique Big Three n’ont pas été en mesure de remporter de titre en Grand Chelem. Les grands ténors ont été remplacés par la nouvelle garde, et 2022 marquera le début d’un nouveau chapitre dans la grande histoire du tennis.

C’est en 2008 que le Big Three composé de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic est véritablement né. Cette année-là, les trois membres du trio ont remporté tous les Grands Chelems. Depuis, ils ont dominé leur sport comme peu d’athlètes l’ont fait avant eux.

Concrètement, 45 des 55 derniers tournois majeurs se sont conclus par la victoire de l’un des trois joueurs. Du jamais-vu. Aujourd’hui, le Suisse, l’Espagnol et le Serbe ont chacun 20 victoires en Grand Chelem. Le prochain à en remporter un deviendra le plus grand champion de l’histoire.

Il y a par ailleurs fort à parier qu’il s’agira du « Djoker ». Le seul encore capable de résister à l’effervescence de la jeunesse, mais surtout le seul dont le corps semble encore tenir le coup. Au courant de la dernière saison, le Big Three a laissé sa place au Big One.

Pendant que Novak Djokovic réussissait une saison historique ponctuée de 5 titres, dont 3 en Grand Chelem, et de 55 victoires en 63 parties, Roger Federer et Rafael Nadal n’ont pas été capables de suivre la parade.

Federer, 40 ans, n’a disputé que 13 matchs. À la mi-août, après un passage intéressant à Wimbledon, le Suisse s’est fait opérer pour la troisième fois en 18 mois au genou droit.

À la Coupe Laver, l’automne dernier, il marchait difficilement avec des béquilles. Il a confirmé son absence pour les premiers mois de la saison et des membres de son entourage ont révélé dans des médias européens douter fortement de la capacité de Federer à remporter un autre Grand Chelem.

Le maestro suisse commencera l’année au 16e rang mondial. C’est seulement la troisième fois depuis 2002 qu’il sera exclu du top 15 pour entreprendre une saison, et il sera difficile pour lui de remonter la pente, avec son corps vieillissant et fragile et la montée en flèche des joueurs de la nouvelle génération au classement. Est-ce que l’heure de la retraite a sonné pour l’octuple champion de Wimbledon ?

Nadal devra lui aussi se poser la question. Le toréador espagnol est encore capable de jouer du tennis de grande qualité et de rivaliser avec n’importe quel joueur du top 10. N’oublions pas que la saison dernière, il a gagné deux tournois en plus de compiler une fiche de 24-5. Néanmoins, les blessures l’ont énormément ralenti la saison dernière, comme c’est le cas depuis plusieurs années maintenant.

Il s’était retiré de l’Omnium Banque Nationale de Toronto au mois d’août en raison d’une blessure au pied gauche, et c’est ce qui a mis un terme à sa saison.

L’athlète de 35 ans voudra assurément aller chercher un 14e titre à Roland-Garros avant de se retirer. Il a recommencé à jouer des matchs de démonstration en décembre et a confirmé sa présence aux Internationaux d’Australie, qui auront lieu à la fin de janvier. Nadal commencera l’année au sixième rang mondial, son rang le plus bas depuis 2017.

Quant à lui, Djokovic est dans une forme resplendissante et dans des conditions physiques qui dépassent l’entendement pour un joueur de 34 ans. La qualité de son jeu s’améliore sans cesse et il est capable de suivre la cadence imposée par les jeunes loups.

Le numéro un mondial devrait encore régner sur la planète tennis, maintenant qu’il est seul sur son trône.