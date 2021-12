(Paris) L’ancien numéro 1 mondial Andy Murray a reçu une invitation pour participer aux Internationaux d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l’année (17-30 janvier), a annoncé jeudi le directeur du tournoi, Craig Tiley.

Agence France-Presse

« Andy est connu pour son esprit de compétition, sa passion et son amour du jeu et je suis heureux de l’accueillir une nouvelle fois à Melbourne en janvier », a expliqué Craig Tiley, sur le compte Twitter des Internationaux d’Australie.

« Je suis très impatient de revenir disputer les Internationaux d’Australie et je remercie Craig et son équipe pour l’opportunité. J’ai vécu de grands moments en Australie à jouer devant un public incroyable et je suis impatient de remettre les pieds sur le court de Melbourne Park », a de son côté rappelé Murray.

L’Écossais de 34 ans n’a jamais remporté les Internationaux d’Australie, mais a disputé cinq finales à Melbourne (2008, 2010, 2011, 2015 et 2016).

Vainqueur de trois titres du Grand Chelem dans sa carrière, celui qui a atteint le premier rang mondial en 2016 est gêné par des blessures récurrentes aux hanches depuis 2017.

Il est désormais classé au 134e rang mondial. Sa dernière participation aux Internationaux d’Australie remonte à 2019 et il avait été éliminé dès le premier tour.

En août dernier, il avait participé aux Internationaux des États-Unis grâce à une invitation et avait fait douter pendant cinq sets le Grec Stefanos Tsitsipas, quatrième mondial, avant de s’incliner au premier tour.