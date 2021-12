(Abou Dabi) Un Rafael Nadal rouillé a joué un premier match de tennis en plus de quatre mois, vendredi, et s’est incliné en deux manches contre Andy Murray lors d’un tournoi hors-concours à Abou Dabi.

Associated Press

Classé sixième, Nadal a perdu 6-3, 7-5 face à Murray. Il doit affronter le Canadien Denis Shapovalov pour déterminer le détenteur du troisième rang.

Vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem en carrière, Nadal a été contraint à demeurer à l’écart des terrains de tennis lors des derniers mois de la saison 2021 à cause d’une blessure chronique à un pied.

Son dernier match officiel remonte au début du mois d’août, au tournoi de Washington, où il a perdu face à Lloyd Harris. Il a raté les Internationaux de Wimbledon, les Jeux olympiques de Tokyo et les Internationaux des États-Unis.

Âgé de 35 ans, Nadal compte participer à un tournoi de l’ATP à Melbourne au début de la nouvelle année avant que ne s’amorcent les Internationaux d’Australie, le 17 janvier.

« Je sais que ça va être super difficile pour moi », a déclaré Nadal, jeudi, au sujet de ses chances de réussite aux Internationaux d’Australie.

Avec deux matchs à Abou Dabi et le tournoi préparatoire, le tennisman espagnol reconnaît que la quantité de temps passé sur le terrain, à un niveau de jeu compétitif, ne sera pas très élevée, surtout pour un tournoi comme les Internationaux d’Australie, qu’il qualifie de dur et exigeant.

« Mais la chose la plus importante est toujours la même : être en santé », a-t-il rappelé. « Si je suis en santé, j’ai encore le feu intérieur pour continuer et me battre pour mes objectifs. »

Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic partagent le premier rang dans l’histoire du tennis masculin avec 20 titres en simple lors du tournoi du Grand Chelem.