(Melbourne) Karolina Pliskova s’est retirée des Internationaux d’Australie ainsi que de deux tournois de remise en forme, en raison d’une blessure à la main droite subie à l’entraînement.

Associated Press

Les organisateurs du tournoi majeur ont annoncé le retrait de la Tchèque, lui souhaitant aussi de s’en remettre rapidement, sur Twitter.

Classée quatrième à la WTA, Pliskova a mentionné sur les réseaux sociaux que « malheureusement, je me suis blessé à l’entraînement et je ne serai pas capable de jouer à Adelaide, Sydney et (Melbourne). »

La joueuse de 29 ans a participé à deux finales en Grand chelem.

Elle a perdu contre la numéro un mondiale Ash Barty à Wimbledon cette année. En 2016, elle a subi un revers en match ultime à Flushing Meadows, contre Angelique Kerber.

Le meilleur parcours de Pliskova au Melbourne Park a été de se rendre en demi-finale en 2019. Elle a perdu contre Naomi Osaka, qui allait être couronnée.

Les Internationaux d’Australie vont commencer le 17 janvier.