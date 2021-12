Bianca Andreescu, la championne des Internationaux des États-Unis 2019, s’imposera une pause mentale du tennis et ne participera pas au début de la saison prochaine, y compris aux Internationaux d’Australie. Elle a déclaré lundi sur ses réseaux sociaux qu’elle veut « se remettre en place, récupérer et grandir » après deux années « difficiles » au cours desquelles elle a notamment contracté la COVID-19.

La Presse Canadienne

La Canadienne de 21 ans a écrit dans un message sur Twitter qu’elle avait été affectée mentalement et physiquement par « plusieurs semaines de quarantaine en isolement » et que le séjour de sa grand-mère pendant plusieurs semaines dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital à cause du coronavirus « l’a vraiment affectée ».

« Plusieurs jours, je ne me sentais pas moi-même, surtout lorsque je m’entraînais et/ou que je jouais des matchs. J’avais l’impression de porter le monde sur mes épaules, a déclaré Andreescu. Je ne pouvais pas me détacher de tout ce qui se passait en dehors du court ; je ressentais la tristesse et le tumulte autour de moi et cela me pesait. »

Andreescu rejoint d’autres athlètes professionnels qui ont invoqué la nécessité de s’éloigner de la compétition pour se ressourcer mentalement, notamment Naomi Osaka, quatre fois championne et ancienne numéro un du tennis. Osaka a fait une pause après son retrait de Roland-Garros en mai, puis après sa défaite aux Internationaux des États-Unis en septembre, et n’a pas joué le reste de la saison.

Andreescu avait 19 ans lorsqu’elle a couronné une saison exceptionnelle en battant son idole, Serena Williams, en finale des Internationaux des États-Unis il y a deux ans. Peu de temps après, Andreescu s’est hissée à la quatrième place du classement de la WTA, un sommet en carrière.