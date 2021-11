PHOTO WILLIAM WEST, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Le président de la WTA Steve Simon « demeure profondément inquiet concernant la liberté de Peng vis-à-vis de toute censure ou coercition et a décidé de ne pas reprendre contact avec elle via courriel tant qu’il ne serait pas certain que ses réponses seraient personnelles et non celles de ses censeurs », a déclaré une porte-parole de l’instance.