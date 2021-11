PHOTO LUCA BRUNO, ASSOCIATED PRESS

(Turin) Dans un match du groupe Vert où le vainqueur remportait la mise, Casper Ruud s’est montré à la hauteur de la tâche aux Finales de l’ATP, disposant d’Andrey Rublev 2-6, 7-5, 7-6 (5) pour se qualifier pour les demi-finales à Turin.

La Presse Canadienne

Ruud, âgé de 22 ans, s’est relevé après avoir perdu son premier match du tournoi rotation contre Novak Djokovic en défaisant Cameron Norrie avant son affrontement décisif contre Rublev, le Russe présentant également une fiche de 1-1 après deux matchs.

Ruud a imposé son jeu agressif à Rublev, frappant ses puissants coups de fond avec précision et profondeur alors qu’il s’est tiré d’affaire après avoir cédé un bris aux deuxième et troisième sets avant de concrétiser sa victoire en deux heures et 24 minutes.

« Je suis reconnaissant d’avoir été capable de frapper un as sur balle de match, parce que j’étais tellement nerveux », a confié Ruud.

Le détenteur du huitième rang mondial termine au deuxième rang du groupe Vert derrière Djokovic et affrontera Daniil Medvedev dans le carré d’as, samedi. Djokovic et Alexander Zverev renouvelleront leur rivalité naissante dans l’autre demi-finale.

Même si je suis le gars le moins bien classé des quatre, je ne me considère pas comme tel. Demain sera une journée plaisante, probablement le match le plus important de ma carrière. Casper Ruud

Ruud, qui fait ses débuts à ce tournoi de fin de saison, a réussi 34 coups gagnants et obtenu trois bris contre Rublev pour inscrire une première victoire dans leur face-à-face après s’être incliné les quatre autres fois contre le joueur de 24 ans.

Le Norvégien a connu une saison 2021 exceptionnelle, remportant des titres à Genève, Bastad, Gstaad, Kitzbühel et San Diego. Ruud a également atteint les demi-finales des Masters 1000 à Monte-Carlo et Madrid et il est devenu le premier Norvégien à se classer dans le top 10 du classement ATP.

Rublev en était à sa deuxième présence à ce tournoi, lui qui avait été éliminé dès le tournoi rotation à Londres l’année dernière. Plus tôt cette année, il a mérité le titre à Rotterdam et a atteint la finale à Monte-Carlo et Cincinnati.