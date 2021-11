(Turin) Alexander Zverev a obtenu sa place dans le carré d’as des Finales de l’ATP jeudi après avoir disposé d’Hubert Hurkacz 6-2, 6-4 en clôture des matchs du groupe Rouge.

La Presse Canadienne

Zverev, qui devait absolument vaincre Hurkacz pour se qualifier après avoir plié l’échine en trois sets devant Daniil Medvedev plus tôt dans la compétition, a réussi 22 coups gagnants et commis seulement huit fautes directes, en route vers la victoire après une heure et trois minutes de jeu. Au passage, il a signé sa 30e victoire à ses 34 derniers matchs sur le circuit de l’ATP.

L’Allemand aura rendez-vous au prochain tour avec le favori, Novak Djokovic, samedi. Le Serbe a terminé au premier rang du groupe Vert après avoir vaincu dans l’ordre Casper Ruud et Andrey Rublev.

Zverev participera donc aux demi-finales de ce prestigieux tournoi pour la troisième fois de sa carrière. Le tennisman âgé de 24 ans avait triomphé en 2018 à Londres, avant de s’incliner en demi-finales devant l’Autrichien Dominic Thiem en 2019.

Zverev a entamé la rencontre sur les chapeaux de roue, après avoir gagné 16 des 18 premiers points contre Hurkacz en route vers une confortable avance de 4-0 en première manche. L’Allemand a éventuellement scellé l’issue du premier set en seulement 26 minutes.

Le Polonais a rebondi en début de deuxième manche, étant irréprochable à ses deux premiers jeux au service. Son coup droit a toutefois manqué de précision lors du neuvième jeu de la manche, offrant le bris sur un plateau d’argent à son adversaire. Zverev a ensuite été intraitable, portant sa fiche à 2-0 en carrière contre Hurkacz sur le circuit de l’ATP.

Hurkacz tentait de devenir le deuxième tennisman à se qualifier pour le carré d’as après avoir perdu ses deux premiers matchs de la phase de groupes. Pour y arriver, il devait battre Zverev et espérer que Medvedev dispose de l’Italien Jannik Sinner en fin de journée jeudi.

Plus tôt cette saison, Hurkacz a décroché son premier titre de la série Masters 1000 à Miami, avant de gagner les tournois de Delray Beach et de Metz.