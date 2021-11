(Turin) Novak Djokovic a pris la mesure de la cinquième tête de série Andrey Rublev 6-3, 6-2 sur la surface du Pala Alpitour de Turin pour remporter le groupe Vert et s’assurer une place dans le carré d’as des Finales de l’ATP, mercredi.

La Presse Canadienne

Djokovic a du même coup enregistré sa 50e victoire cette saison, et il peut toujours espérer obtenir son sixième titre en carrière lors de ce prestigieux tournoi de fin de saison.

Le Serbe, qui présente maintenant une fiche de 40-16 en carrière aux Finales de l’ATP, poursuivra la phase de groupes en affrontant vendredi le Britannique Cameron Norrie, qui a remplacé le Grec Stefanos Tsitsipas (coude droit) dans le peloton.

Djokovic, qui a gagné 12 de ses 14 derniers matchs, a démontré une efficacité redoutable et n’a jamais permis à Rublev de trouver son rythme au service — il a remporté 34 des 48 points disputés dans ces circonstances.

Puisque le Russe Daniil Medvedev s’est assuré de terminer au premier rang du groupe Rouge mardi, le match de championnat des Finales de l’ATP pourrait opposer les deux premiers tennismen au classement mondial.

Le « Djoker » présente une fiche de 50-6 jusqu’ici cette saison, et de 27-1 en tournois du Grand Chelem après avoir remporté les Internationaux d’Australie, ceux de France et Wimbledon. Le vétéran âgé de 34 ans, qui s’est approché à un match de compléter le Grand Chelem au cours d’une même saison — il s’est incliné devant Medvedev en finale à Flushing Meadows —, a aussi triomphé à l’Omnium de Serbie en mai et au Masters de Paris il y a deux semaines.

Rublev, qui a signé sa première victoire dans le groupe Vert lundi après avoir défait Tsitsipas 6-4, 6-4, convoitait également sa 50e victoire en 2021 (49-21). Il aura rendez-vous avec le Norvégien Casper Ruud vendredi.

D’ailleurs, Ruud doit croiser le fer avec Norrie en fin de journée mercredi.