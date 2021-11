(Guadalajara) Iga Swiatek a saboté l’anniversaire de Paula Badosa en l’emportant 7-5, 6-4, lundi, avant de quitter les Finales de la WTA.

Associated Press

La Polonaise n’a pu franchir la phase de groupes après s’être inclinée à ses deux premiers matchs de simple, mais elle a pu couronner sa saison — marquée par la conquête de deux titres — avec le sourire. Elle a aussi freiné à huit la série de victoires de Badosa.

Swiatek, la plus jeune joueuse du groupe à seulement 20 ans, a effacé un déficit d’un bris dans chaque manche.

Badosa, qui a célébré son 24e anniversaire lundi, était déjà certaine de terminer première de son groupe. Elle affrontera sa compatriote, l’Espagnole Garbine Muguruza, en demi-finales.

PHOTO CARLOS PEREZ GALLARDO, REUTERS Paula Badosa

Aryna Sabalenka et Maria Sakkari s’affronteront en fin de journée lundi, et la gagnante aura rendez-vous avec Anett Kontaveit dans l’autre demi-finale.

Le carré d’as se mettra en branle mardi, et la finale aura lieu mercredi au Centro Panamericano de Tenis de Zapopan, en banlieue de Guadalajara.

Swiatek avait plié l’échine devant Badosa à leur seul duel précédent, au deuxième tour du tournoi olympique à Tokyo.

Badosa a gagné ses premiers titres en simple cette saison à Belgrade et Indian Wells, et elle fait partie des six joueuses qui ont percé le top 10 mondial pour la première fois de leur carrière en 2021.