(Turin) Le favori Novak Djokovic a porté à six sa séquence victorieuse en vertu d’un gain en deux manches — 7-6 (4), 6-2 — aux dépens de Casper Ruud à ses débuts aux Finales de l’ATP.

Associated Press

Après une pause de deux mois à la suite de sa défaite aux mains de Daniil Medvedev en finale des Internationaux des États-Unis — qui a mis fin à sa tentative de réussir un Grand Chelem lors de la même année civile — Djokovic a repris la compétition plus tôt ce mois-ci et a remporté le Masters de Paris.

Il vise désormais à égaler le record de Roger Federer avec six titres à ce tournoi de fin de saison qui réunit les huit meilleurs joueurs.

Cette victoire permet au Serbe de s’installer provisoirement en tête du groupe Vert. Stefanos Tsitsipas, champion en 2018, affronte Andrey Rublev plus tard, lundi.

Medvedev et Alexander Zverev ont gagné leur match dans le groupe Rouge, dimanche, à ce tournoi qui fait ses débuts à Turin après avoir été présenté 12 ans à Londres.

Après le match, on a remis à Djokovic le trophée pour avoir terminé l’année au premier rang mondial, un exploit qu’il a accompli pour une septième fois, un record, brisant l’égalité avec son idole de jeunesse Pete Sampras.

Dans une entrevue sur le terrain, Djokovic a raconté comment il est tombé amoureux du tennis en regardant Sampras quand il avait « 4 ou 5 ans » et a demandé à son père de lui acheter une raquette.

« Maintenant, je suis ici et j’ai remporté ce (trophée) sept fois, une de plus que (Sampras) – incroyable, a confié Djokovic à la foule en italien. Le rêve continue. J’espère pratiquer ce grand sport pendant quelques années. »

Plus tard, invité à revenir sur ses commentaires sur le terrain, Djokovic, âgé de 34 ans, a ajouté qu’il n’avait pas de chiffre en tête pour le nombre d’années qu’il souhaitait encore jouer.

« Je ne veux pas m’imposer de limite, car j’aime toujours jouer au tennis, et j’aime vraiment la compétition et jouer au plus haut niveau, a indiqué le vainqueur de 20 titres du Grand Chelem. Étant no 1 mondial, je n’ai encore aucune raison de penser à quitter le tennis. »

Ruud, qui en est à sa première présence, a réussi le bris dès le jeu initial du match lorsque Djokovic a chuté et échappé sa raquette lors d’un changement de direction sur un lob. Djokovic est parvenu à récupérer sa raquette et a retourné faiblement la balle, mais Ruud a rapidement conclu le point.

Une double faute de Ruud a offert un bris à Djokovic, créant l’égalité 3-3 à la première manche. Djokovic a ensuite commencé à mettre de la pression sur le service de Ruud, ce qui lui a permis d’avoir le meilleur au bris d’égalité.

Aidé par la rapidité du court intérieur du Pala Alpitour, Djokovic a gagné 20 des 21 points avec sa première balle de service à la première manche, et 35 des 39 pour l’ensemble du match.

Djokovic a totalisé 10 as et Ruud neuf.