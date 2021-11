Pliskova vient de l’arrière et bat Krejcikova

(Guadalajara) Karolina Pliskova est venue de l’arrière pour battre Barbora Krejcikova en trois manches de 0-6, 6-4, 6-4, dimanche, pour rester dans la course pour accéder au carré d’as des Finales de la WTA.

La Presse Canadienne

Troisième tête de série du tournoi, Pliskova pourrait atteindre les demi-finales si Anett Kontaveit a raison de Garbiñe Muguruza, en soirée.

Championne en titre du tournoi de Roland-Garros, Krejcikova a conclu la ronde préliminaire avec une fiche de 0-3 et elle est éliminée.

Pliskova montre maintenant un dossier de 3-0 en carrière contre Krejcikova.

Pliskova participe aux Finales de la WTA pour une cinquième fois en carrière. Elle a atteint les demi-finales en 2018 et 2019. Le tournoi a été annulé en 2020.

La Tchèque n’a remporté aucun titre en 2021, mais son classement est resté élevé grâce notamment à ses présences en finale à Wimbledon et Montréal.

À 29 ans, Pliskova tentera de devenir la joueuse la plus âgée à faire partie du carré d’as des Finales de la WTA depuis Venus Williams, en 2017.

Les Finales de la WTA se jouent sous un format de tournoi à la ronde et les deux meilleures joueuses de chaque groupe passent aux demi-finales. Ces dernières auront lieu mardi et la finale est prévue mercredi, au Centre panaméricain de tennis de Zapopan, en banlieue de Guadalajara, la deuxième plus grosse ville du Mexique.

Les Finales de la WTA se jouent à Guadalajara pour cette année seulement. L’évènement retournera à Shenzhen, en Chine, en 2022.